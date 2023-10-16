e Okul veli giriş sayfası - MEB E okul ile sınav sonuçları görüntüle

e Okul veli bilgilendirme giriş sayfasını haberimizden görebilirsiniz. E okul girişi yaparak öğrencilerin sınav sonuçları anında görülebiliyor. MEB tarafından velilerin de rahatlıkla çocuklarının eğitim bilgilerini görmesi için geliştirilen e okul üzerinden sınav sonuçları dahil bir çok bilgiye erişilebiliyor. Bunlardan en çok kullanılanı ise devamsızlık bilgileri, sözlü notları, sınav sonuçları ve karne notları gibi bilgilerdir. Sizler de haberimizde paylaştığımız e okul veli bilgilendirme sistemine giriş yaparak bu bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

E-Okul Veli Bilgilendirme Girişi

sayfası için tıklayınız









E OKUL VBS sistemini oldukça basittir. Veliler öğrencilerin not durumunu ve devamsızlık gün sayısını takip etmek için hazırlanan güzel bir programıdır. E –okul veli bilgilendirme sistemi ile hangi işlemler yapılabilir ve ne gibi bilgilere ulaşmak mümkün.









E-okul uygulamasına web üzerinden ve mobil uygulamasını akıllı telefonlara indirip kullanmak oldukça kolay. E- okul mobil uygulaması için Google Store mağazından ücretsiz olarak indirebilirsiniz.









E-okul uygulamasının ne olduğunu özetleyecek olursak, e-Okul Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içerir.









E-okul VBS uygulaması ile veliler ve öğrenciler, 1'inci sözlü sınavı, 2'inci sözlü sınavı, 1.yazılı sınavı, 2.yazılı sınavı, 3'üncü yazılı sınavı, proje ödevleri, TEOG sınav giriş yerleri bilgileri. Ve ayrıca TEOG sınav sonuçları, okulda devamsızlık gün sayısı, takdir, teşekkür belgesi gibi belgelerin bilgisi, davranış notları, karne not bilgisi, sınav sonuçları, şube başarı ortalaması, sınav tarihleri, aldığı belgeler, yıl sonu notları, haftalık ders programı, sınıf bilgileri, nakil durumu gibi bilgilere ulaşabilirler.













E Okul Mobil Uygulaması nedir?













E okul mobil uygulaması farklı işletim sistemlerine göre hazırlanmıştır. Bu açıdan kişilerin işletim sistemlerine göre uygulama marketlere giriş yaparak uygulamayı indirmesi gerekir. İndirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından e okul mobil uygulaması otomatik olarak cihazlara kurulacaktır. Kurulum işleminin bitmesi ile birlikte ise herhangi bir sorun yaşamadan giriş yapılarak bilgi sağlanabilir. E okul mobil uygulaması aracılığıyla da yine öğrencilerin okuldaki tüm durumları hakkında bilgi sağlanacaktır. Özellikle ders notları bölümü yoğun bir kullanım alırken, veli ya da öğrencilerin ders notlarını takip etmek için e okul mobil uygulamasındaki notlar bölümünü de kullanabilir. E okul mobil uygulamasının kullanımından indirime işlemlerine kadar hiçbir bölümünde ücret istenmemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz bir şekilde kullanıma sunulan sistem sayesinde her zaman öğrencilerin takibinin yapılarak, okul hakkında bilgi alınması sağlanmıştır. Eğer sizler de akıllı cep telefonları ya da tablet kullanıyorsanız mobil uygulamayı cihazlarınıza indirebilirsiniz. Belirli aralıklarla güncellemesi yapılan uygulamanın güncellemelerinin de takip edilerek gerektiği zamanlarda cihazlara yüklenmesi önemlidir. Böylece sorun yaşanmadan sistem sürekli kullanılabilir.









E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ ÜZERİNDEN NELERE BAKILABİLİR?









* Not bilgisi





* Devamsızlık bilgisi





* Sınav Tarihleri





* E-karne





* Sınav başvuru sonuçları





* Şube başarı ortalaması





* Nakil işlemleri





* Ders programı





* TEOG giriş yeri





* TEOG sonuçları gibi bilgilere bakabiliriz.









E-OKUL ŞİFRESİ NASIL ALINIR?









E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyereke-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.









E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz;









Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.









Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; 'Öğrenci T.C Kimlik No', 'Öğrenci Okul No' ve 'Resimdeki Rakamlar' şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.









Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan 'Giriş' seçeneğine tıkayınız.









Veliler bu şekilde e-okul veli bilgilendirme sistemine giriş yaptıktan sonra aşağıda belirtmiş olduğumuz öğrencilerle ilgili şu bilgilere ulaşabilirler;









Takdir, teşekkür belgesi gibi belgelerin bilgisi,









Gelişim raporları,









Devamsızlık durumu,









Sınav, proje ve davranış notları,üzerinden diploma notu ile velisi olduğunuz öğrencinizin mezun olma durumunda aldığı diploma notunun bilgisine erişebilirsiniz.









E Okul veli bilgilendirme sistemi hakkındaki açıklamaları haberimizde sizlerle paylaştık. Buradan tüm merak edilenleri görebilirsiniz.







