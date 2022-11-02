e-YDS başvuruları için son gün ne zaman? e-YDS yani Elektronik Yabancı Dil Sınavı başvuruları yarın saat 23:59’da son bulacak. 28 Eylül’de başlayan başvuru süreci 03 Kasım 2022’de sona eriyor. Sınav ise e-YDS 2022/12 İngilizce alanında, 12 Kasım 2022 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak. Peki e-yds başvuru nereden yapılır? e-YDS sınav ücreti ne kadar? Kontenjan ne kadar olacak? Sınav kaç saat sürecek, kaç soru olacak? İşte detaylar.

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