Özgün e-YDS başvuruları için son gün ne zaman?
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e-YDS başvuruları için son gün ne zaman?

e-YDS yani Elektronik Yabancı Dil Sınavı başvuruları yarın saat 23:59’da son bulacak. 28 Eylül’de başlayan başvuru süreci 03 Kasım 2022’de sona eriyor. Sınav ise e-YDS 2022/12 İngilizce alanında, 12 Kasım 2022 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak. Peki e-yds başvuru nereden yapılır? e-YDS sınav ücreti ne kadar? Kontenjan ne kadar olacak? Sınav kaç saat sürecek, kaç soru olacak? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
e-YDS başvuruları için son gün ne zaman?
e YDS sınav

ÖSYM tarafından uygulanacak olan e-YDS için başvurular devam ediyor. Başvuru süreci yarın dolarken sınava girecek kişi sayısının da sınırlı olacağı duyurusu yapıldı.

E-YDS BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

BURAYA TIKLAYARAK ÖSYM’nin internet adresinden başvuru yapabilirsiniz.

E-YDS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

e-YDS başvuru ücreti 360 TL olarak belirlendi.

E-YDS KONTENJAN NE KADAR OLACAK?

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olduğundan bu sınavda kontenjan, Ankara’da 4195, İstanbul’da 460, İzmir’de 116, Adana’da 306 olarak belirlendi.

E-YDS SINAV KAÇ SAAT SÜRECEK, KAÇ SORU OLACAK?

e-YDS sınavı 3 saat (180 dk) sürmektedir. Sınavda 80 soru bulunmaktadır.

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