e-YDS başvuruları için son gün ne zaman?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan e-YDS için başvurular devam ediyor. Başvuru süreci yarın dolarken sınava girecek kişi sayısının da sınırlı olacağı duyurusu yapıldı.
E-YDS BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?
BURAYA TIKLAYARAK ÖSYM’nin internet adresinden başvuru yapabilirsiniz.
E-YDS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
e-YDS başvuru ücreti 360 TL olarak belirlendi.
E-YDS KONTENJAN NE KADAR OLACAK?
Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olduğundan bu sınavda kontenjan, Ankara’da 4195, İstanbul’da 460, İzmir’de 116, Adana’da 306 olarak belirlendi.
E-YDS SINAV KAÇ SAAT SÜRECEK, KAÇ SORU OLACAK?
e-YDS sınavı 3 saat (180 dk) sürmektedir. Sınavda 80 soru bulunmaktadır.