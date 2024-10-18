e-YDS (Elektronik Yabancı Dil Sınavı), ÖSYM tarafından bilgisayar ortamında düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. e-YDS, YDS’nin (Yabancı Dil Sınavı) dijital versiyonudur ve adaylar bu sınavı belirli sınav merkezlerinde bilgisayar üzerinden tamamlar. Genellikle İngilizce, Almanca, Fransızca gibi dillerde yapılır ve YDS ile aynı formatta gerçekleştirilir. Peki e-YDS sınavı ne zaman? e-YDS saat kaçta başlayacak sınav süresi kaç dakika

e-YDS sınavı ne zamna, nerede hangi illerde yapılacak?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS/11, 19 Ekim Cumartesi günü Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki 46 e-Sınav salonunda düzenlenecek. İngilizce ve Farsça olarak uygulanacak sınava 5 bin 156 aday katılacak. Sınav sırasında emniyet görevlileri dahil 317 kişi görev alacak.

e-YDS saat kaçta başlayacak sınav süresi kaç dakika?

Yarın saat 13.45'te başlayacak sınav, saat 16.45'te sona erecek. Sınavda adaylara, 80 soru için 180 dakika süre verilecek, ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

e-YDS nedir?

e-YDS ilk defa 2014 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenmeye başlamış ve YDS’nin elektronik türevi olan bir sınav sistemidir. Farklı bir tanımla e-YDS, kamu personeli olup dil tazminatı almak isteyen, lisansüstü eğitime başlamak ya da akademik kadrolara atanmak isteyenlerin girdiği, YDS’nin elektronik ortamda uygulanan versiyonudur.

e-YDS’ye Kimler Girebilir?

e-YDS puanı ile başvuru yapacağınız yerler için aşağıda belirtilen durumlarda olunması gerekmektedir.

KPSS lisans ve lise adayları KPSS ön lisans adayları KPSS A grubu adayları Lisans 3 veya 4. sınıfta olanlar Kamu personelleri Yüksek lisans adayları Araştırma görevlisi olmak isteyenler Doktora adayları Doçent adayları Sanatta yeterlilik çalışmasına katılacak olan adaylar Tıpta ve Diş Hekimliğinde uzmanlık almak isteyen adaylar Yurt dışında bir yükseköğretim programı bitiren ve denklik belgesi almak isteyen adaylar

e-YDS ve YDS Puan Seviyeleri

e-YDS ve YDS’de alınan puanların belirli puan aralıkların harf karşılıkları vardır. A, B, C, D, E olarak belirlenmiş bu harf aralıkları özel kurumlara başvuru yapacak adaylar veya kamu kurumlarına başvuru yapacak adayların seçiminde değerlendirilmektedir. Bazı kurumlarda yapılan değerlendirmelerde ise sadece alınan puan göz önünde bulundurulur.

YDS puan seviyeleri,