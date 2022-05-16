EBA giriş: EBA’ya nasıl giriş yapılır? EBA şifre alma işlemi EBA yani Eğitim Bilişim Ağı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir eğitim ağıdır. Öğrencilerin sıklıkla kullandığı özellikle korona virüs salgını sonrası online bir şekilde eğitim hizmeti veren EBA öğretmen ve öğrencilerin bir numaralı eğitim ağıdır. EBA’yı kullanabilmek için EBA şifre alma işlemi yaptıktan sonra EBA’ya giriş gerçekleştirilmektedir. EBA hesap açma işlemi birkaç adımdan oluşuyor. Peki, EBA hesabı ile giriş nasıl yapılır? EBA şifre alma işlemi nasıl yapılır ve EBA giriş ekranına nasıl ulaşılır? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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