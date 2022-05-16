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EBA giriş: EBA’ya nasıl giriş yapılır? EBA şifre alma işlemi

EBA yani Eğitim Bilişim Ağı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir eğitim ağıdır. Öğrencilerin sıklıkla kullandığı özellikle korona virüs salgını sonrası online bir şekilde eğitim hizmeti veren EBA öğretmen ve öğrencilerin bir numaralı eğitim ağıdır. EBA’yı kullanabilmek için EBA şifre alma işlemi yaptıktan sonra EBA’ya giriş gerçekleştirilmektedir. EBA hesap açma işlemi birkaç adımdan oluşuyor. Peki, EBA hesabı ile giriş nasıl yapılır? EBA şifre alma işlemi nasıl yapılır ve EBA giriş ekranına nasıl ulaşılır? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EBA giriş: EBA’ya nasıl giriş yapılır? EBA şifre alma işlemi
EBA’ya nasıl giriş yapılır?

Korona virüs salgını sonrası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, öğretmenler ve öğrenciler tarafından kullanılan EBA oldukça merak ediliyor. Ancak EBA’ya giriş yapabilmek için öncelikle şifre alınması gerekmekte. Peki, EBA hesabı ile giriş nasıl yapılır? EBA şifre alma işlemi nasıl yapılır ve EBA giriş ekranına nasıl ulaşılır? İşte haberimizin detayları...

EBA’ya nasıl giriş yapılır?

EBA'ya giriş yapmanın birden çok yolu bulunuyor.

  1. E devlet,
  2. Mebbis/ E okul Bilgileri ile,
  3. Öğrenci Bilgileri ile,
  4. Açık Öğretim Bilgileri ile,
  5. EBAKOD ile
  6. EBA'ya giriş yapabilirsiniz.

EBA şifre alma işle nasıl yapılır?

Öğrenci bilgileri ile EBA şifresi alma;

  1. e-Okul bilgileriniz ile EBA’ya girin.
  2. Şifrenizi belirleyin ve kutucuklarına yazın.
  3. Karşınıza çıkan ekranda e-posta ve telefon bilgilerinizi girebilirsiniz.

Veli ve öğretmen yardımı ile EBA şifresi alma;

  1. Veli e-Devlet bilgileri ile EBA’ya girin. Ardından giriş şifresi alın veya öğretmen e-Devlet veya MEBBİS bilgileri ile EBA’ya girilir. Ardından giriş şifresi alınır.
  2. Veli veya öğretmen tarafından verilen şifre ile EBA’ya giriş yapılır.
  3. Ardından kullanılacak şifre belirlenir ve kutucuklara yazılır.
  4. Karşınıza çıkan ekranda e-posta ve telefon bilgilerinizi girebilirsiniz.
  5. E-posta ve telefon bilgileri şifre unutulduğu taktirde şifreyi kurtarmaya yardımcı olur.

EBA şifre değiştirme işlemi

  • "EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.
  • Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.
  • TC Kimlik Numaranı gir.
  • Bir doğrulama yöntemi seç.
  • e-Postayı seçtiysen:
  • Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).
  • e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.
  • Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.
  • Cep telefonunu seçtiysen:
  • Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).
  • Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.
  • Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

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