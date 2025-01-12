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Edirne’de kar yağışı var mı? Meteoroloji son tahminlerini açıkladı

Edirne’de kar yağışı var mı? Meteoroloji son tahminlerini açıkladı

09:4112/01/2025, Pazar
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Edirne hava durumu
Edirne hava durumu

Türkiye'nin batı kesimleri yağışlı sistemin etkisine giriyor. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı beklenirken, öğle saatlerinden itibaren İstanbul dahil olmak üzere Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli yağış etkili olacak. İşte Edirne hava durumu tahminleri.

Meteoroloji yeni günün haritasını paylaştı ve Marmara için kar uyarısında bulundu. Balkanlar üzerinden gelecek olan kar yağışı
, Tekirdağ ve Kırklareli'nde görülecek, öğle saatlerinden itibaren İstanbul dahil olmak üzere Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli yağış etkili olacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak, Marmara ve Kıyı Ege'de bugün öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların, Trakya Kesimi'nde kuvvetli yağmur ve sağanak zamanla yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar.

Edirne’de bugün hava nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı

Edirne için Hava Durumu

12 Ocak 2025 Pazar günü karla karışık yağmurlu, sıcaklık 1, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 1, 14 Ocak 2025 Salı günü çok bulutlu, sıcaklık 2, 15 Ocak 2025 Çarşamba günü parçalı bulutlu, sıcaklık 4, 16 Ocak 2025 Perşembe günü parçalı bulutlu, sıcaklık 4.


#Edirne
#Edirne hava durumu
#Meteoroloji

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