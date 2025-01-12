Meteoroloji yeni günün haritasını paylaştı ve Marmara için kar uyarısında bulundu. Balkanlar üzerinden gelecek olan kar yağışı

, Tekirdağ ve Kırklareli'nde görülecek, öğle saatlerinden itibaren İstanbul dahil olmak üzere Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli yağış etkili olacak.