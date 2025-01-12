İstanbul'da kar alarmı: Soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı uyarılar peş peşe geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu paylaştı. Paylaşılan yeni verilere göre; Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması beklenirken, "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusu da cevap buldu. Hava koşullarına göre tedbirlerin alınması ve yola çıkacakların sis ile buzlanma riskine karşı hazırlıklı olması büyük önem taşıyor.

1 /10 İstanbul'a kar yağacak mı? Yurdun birçok bölgesinden gelen kar yağışı haberleriyle birlikte herkes Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelecek haberi bekliyor.





2 /10 Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, kar önümüzdeki hafta başı itibariyle İstanbul'un kapısına dayanacak.





3 /10 Trakya Bölgesi'nde Kırklareli ve Edirne'de hafta sonu başlayacak kar yağışı İstanbul'a doğru yaklaşacak.









4 /10 İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 13 Ocak Pazartesi günü kar yağışı İstanbul'un sınırlarına iyice yaklaşacak.



5 /10 Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse "Ocak ayının ilk haftası yağmur beklemiyoruz. Yılbaşının ilk günlerinde yağışlı hava beklemiyoruz ama 7'sinden itibaren Balkanlardan gelen soğuk hava ile yağışlara yeniden kavuşacağız. Bizim beklentimiz bu sene Ocak ortasından Şubat sonuna kadar yaklaşık 15 günlük kar yağışı alacağımız yönünde." ifadelerini kullanmıştı.



6 /10 Son tahminlere göre Türkiye bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor.



7 /10 Marmara, Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yağış kuvvetli yağış beklenirken, sağanak yağmurun zaman zaman kara döneceği belirtiliyor.



8 /10 Hava koşullarına göre tedbirlerin alınması ve yola çıkacakların sis ile buzlanma riskine karşı hazırlıklı olması büyük önem taşıyor.



9 /10 13 Ocak Pazartesi günü hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? İşte hava durumu raporu...