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Edirne TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları belli oldu mu?

Edirne TOKİ arsa kura sonuçları, sosyal konut kuraları 15-16 Aralık’ta çekilecek olmasıyla birlikte sorgulanır oldu. TOKİ arsa başvuruları 15 Kasım'da sona erdi. Ardından gözler TOKİ arsa başvuru sonuçlarına çevrildi. Edirne’de 8 bin konut projeli arsa satışı yapılacak. TOKİ Edirne müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihlerini henüz açıklamadı. Peki Edirne TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Edirne arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Edirne TOKİ Arsa Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Edirne TOKİ müstakil, hisseli arsa Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
Edirne TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları

Edirne TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri başvuru sahiplerince araştırılıyor. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ilk evim arsa ve ilk işyerim başvuruları, 10 Ekm 2022 tarihinde başladı ve 15 Kasım 2022 tarihinde sona erdi. Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak. Peki Edirne TOKİ arsa kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Edirne arsa kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

TOKİ Edirne arsa kura çekiliş tarihleri
TOKİ Edirne arsa kura çekiliş tarihleri

Edirne TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

Beşinci etap sosyal konut kura çekilişi 20 Aralık 2022-13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için yapılacak. Edirne TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Edirne TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Edirne kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

EDİRNE TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Edirne TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

Edirne TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süroğlu, Uzunköprü

TOKİ müstakil konut arsaları nasıl olacak?
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TOKİ müstakil konut arsaları nasıl olacak?
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