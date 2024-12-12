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Edirne'de sis etkili oldu: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Edirne'de sis etkili oldu: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

10:3712/12/2024, Perşembe
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Sis
Sis

Edirne'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sürücüler görüş mesafesinin düşmesinden dolayı zor anlar yaşadı. İşte 12 Aralık Edirne güncel hava durumu...

Keşan'da sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle bazı binalar, gözden kayboldu. Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle olası kazalara karşı polis ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Yetkililer, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

EDİRNE GÜNCEL HAVA DURUMU






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Edirne'de sis etkili oldu: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü