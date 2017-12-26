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Edirne’de yoğun sis! 5 günlük Edirne hava durumu

Edirne’de, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi bazı yerlerde 20 metreye kadar düştü. İşte 5 günlük Edirne hava durumu...

Haber Merkezi IHA
5 günlük Edirne hava durumu haberimizde.

5 günlük Edirne hava durumu haberimizde.

Fotoğraf: IHA

5 günlük Edirne hava durumu haberimizde. Edirne’de, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi bazı yerlerde 20 metreye kadar düştü. Yoğun sis dolayısıyla kentin simgesi olan Mimar Sinan’ın ‘Ustalık Eseri’ tarihi Selimiye Camii ve Eski Cami gözden kayboldu. Kent merkezi ve çevresinde etkili olan sis, sürücülere trafikte zor anlar yaşattı. Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, kentte öğleden sonra hava sıcaklığının artması ve sisin etkisini kaybetmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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