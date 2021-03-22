Naim Süleymanoğlu rekor ve ödülleri! Efsane Halter Naim Süleymanoğlu'nun dünya rekoru kaç?

Filminin yayınlanmasıyla birlikte Naim Süleymanoğlu rekor ve ödülleri gündeme geldi. Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi TV’de ilk kez bu akşam yayınlanıyor. Naim Süleymanoğlu hakkındaki bu biyografik filmde mazlum bir halterci, mültecilikten olimpiyatlara uzanan yolda zorlukları aşarak halkını dünyanın gündemine taşıyor. Bu başarıların arkasında yatan gücün tüm dünyada yankı bulmuş olması günümüzde de devam ediyor. Filmi ilk kez izleyen genç nesil, Naim Süleymanoğlu dünya rekoru kaç sorusuna yanıt arıyor. Genç nesillere ışık olan usta haltercinin hayatı tüm ülkeyi etkilemiş durumda. Peki, efsane halter Naim Süleymanoğlu dünya rekoru kaç? İşte, Naim Süleymanoğlu'nun rekor ve ödülleri!

NAİM SÜLEYMANOĞLU DÜNYA REKORU VE ÖDÜLLERİ

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Naim Süleymanoğlu’nun, hayatı boyunca kariyerinde elde ettiği 3 Olimpiyat Altın madalyası, 7 Dünya Şampiyonluğu ve 6 Avrupa Şampiyonluğu vardır. Tam 46 kez dünya rekoru kırmıştır. Ayrıca, Naim Süleymanoğlu birçok ödüle de layık görülmüştür. Aldığı en bilinen ödül ise "Dünyanın En İyi Sporcusu" olmuştur. İşte Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu’nun başarıları:

OLİMPİYAT OYUNLARI

1988 Seul

1988 Seul Olimpiyatları'na Türkiye adına katılabilmesi için Türk hükûmetince Bulgaristan'a 1 milyon 250 bin dolar ödenerek gerekli izin alındı. Bu olimpiyatlarda Süleymanoğlu 60 kg koparmada sırasıyla 145, 150,5 ve 152,5 kg; silkmede 175, 188,5 ve 190 kg; toplamda da 320, 339 ve 342,5 kg kaldırdı ve altı dünya, dokuz olimpiyat rekoru kırarak muhteşem bir zafer elde etti ve böylece Türkiye'ye olimpiyatlar tarihinde güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu. Silkmede kaldırdığı kendi ağırlığının üç katından 10 kilogram fazla olan 190 kg ile ve bunu başaran dünyadaki tek kişi olarak tarihe adını yazdırdı. Dünya üzerinde bu başarıyı tekrarlayan başka bir halterci hâlen çıkmamıştır.

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1992 Barselona

1992 Barselona Olimpiyatları'nda rakiplerine karşı ezici bir üstünlük sağladı ve altın madalyayı çok rahat kazandı. Aynı yıl Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından “Dünyanın En İyi Sporcusu” seçildi.

1996 Atlanta

1996 Atlanta Olimpiyatları'nda 64 kiloda 4 dünya rekoru kırarak 3. kez olimpiyatlarda madalya kazanarak tarihe geçti.

2000 Sidney

2000 Sidney Olimpiyatları'nda artık 33 yaşında olması ve sakatlığı nedeniyle 3 kaldırışta sıfır çekerek başarı gösteremedi.

DÜNYA HALTER ŞAMPİYONASI

1993 Melbourne

1993 Dünya Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanırken 2 kez de dünya rekoru kırdı.

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1994 İstanbul

İstanbul'da yapılan Dünya Halter Şampiyonası'nda ilk kez Türk seyircisi önüne çıktı. Sakat olmasına rağmen 3 dünya rekoru kırarak üç altın madalya kazandı.

1995 Avrupa Halter Şampiyonası'nda yine sakat olmasına rağmen 1 altın, 2 gümüş kazanarak Türkiye'nin takım hâlinde birinci olmasında önemli katkı sağladı.

1995 Guangzhou

Çin'de yapılan dünya şampiyonasında sakatlığı devam ediyordu ve 3 altın madalya kazandı.

AVRUPA HALTER ŞAMPİYONASI

1988 Cardiff

1988'de Avrupa Halter Şampiyonası'na Türkiye adına katıldı ve üç altın madalya kazandı.

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1994 Varşova

1994'te Bulgaristan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda sadece üç kaldırış yaparak üç dünya rekoru kırdı.

Naim Süleymanoğlu, Uluslararası Halter Federasyonu'nun Aralık 2000'de Atina'da toplanan kongresinde asbaşkanlığa seçildi.

NAİM SÜLEYMANOĞLU ÖDÜLLERİ VE BAŞARILARI

İlk dünya rekorunu kırdığında sadece on beş yaşındaydı.

1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada "Yılın Haltercisi" seçildi.

1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.

Yedi kez dünya şampiyonu oldu, kırk altı dünya rekoru kırdı.

Kendi kilosunun üç katından 10 kilo fazlasını kaldıran tek sporcu olarak tarihe geçti.