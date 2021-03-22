Naim Süleymanoğlu kimdir, ne zaman, kaç yaşında öldü? Naim Süleymanoğlu hayatı!

Naim Süleymanoğlu hayatı bu akşam tüm ülkeye bir film aracılığıyla yansıtılacak. TRT 1 ekranlarında bu akşam saat 20:00’de Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi yayınlanacak. Vefat eden Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, yaşattığı başarılarla bir nesle halter sporunu sevdirdi. Bu sporu tüm gençliğe sevdiren “Cep Herkülü” bu akşam yayınlanacak hayatını anlatan filmle tekrar tüm ülkeyi duygulandıracak. Filmi izleyenler ise en çok “Naim Süleymanoğlu kimdir” ve “Naim Süleymanoğlu ne zaman, kaç yaşında öldü” gibi sorulara yanıt arıyor. Ünlü halterin hayatı da en çok merak edilenler arasında yerini alıyor. Naim Süleymanoğlu, 1988 yılında Seul Olimpiyatları’nda 9 dünya, 6 Olimpiyat rekoru kırdı. 1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi. Peki, Naim Süleymanoğlu kimdir, ne zaman, kaç yaşında öldü?

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NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR, NE ZAMAN, KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967 tarihinde Bulgaristan’ın Kırcaali şehrinde dünyaya geldi. Bulgaristan Türkü halterci Naim Süleymanoğlu, birçok otoriteye göre tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilir. Yapıca ufak tefek ancak çok güçlü olması nedeniyle Cep Herkülü olarak anılır.

Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede 18 Kasım 2017 tarihinde 50 yaşında öldü.

NAİM SÜLEYMANOĞLU HAYATI

Haltere 1977'de, dokuz yaşındayken başladı. On beş yaşındayken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. Kariyeri boyunca üç Olimpiyat Altın madalyası, yedi Dünya Şampiyonluğu ve altı Avrupa Şampiyonluğu vardır. Tam 46 kere dünya rekoru kırmıştır. 1984 yılında (16 yaşındayken), silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.

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1983-1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam altmış üç rekor kırarken, yine bu dönemde dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyet'lerle boykota katılması nedeniyle katılamadı. Bu dönemde Bulgar Hükûmetinin Soya dönüş operasyonu kapsamında Türk isimlerini yasaklaması nedeniyle adı Naum Şalamanov olarak değiştirildi.

Bulgaristan'daki bu baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye büyükelçiliğine sığınarak Türkiye'ye iltica etti. Türkiye'ye ilticasında ve getirilmesinde bizzat Turgut Özal devreye girdi.

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OLİMPİYAT OYUNLARI

1988 Seul

1988 Seul Olimpiyatları'na Türkiye adına katılabilmesi için Türk hükûmetince Bulgaristan'a 1 milyon 250 bin dolar ödenerek gerekli izin alındı. Bu olimpiyatlarda Süleymanoğlu 60 kg koparmada sırasıyla 145, 150,5 ve 152,5 kg; silkmede 175, 188,5 ve 190 kg; toplamda da 320, 339 ve 342,5 kg kaldırdı ve altı dünya, dokuz olimpiyat rekoru kırarak muhteşem bir zafer elde etti ve böylece Türkiye'ye olimpiyatlar tarihinde güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu. Silkmede kaldırdığı kendi ağırlığının üç katından 10 kilogram fazla olan 190 kg ile ve bunu başaran dünyadaki tek kişi olarak tarihe adını yazdırdı. Dünya üzerinde bu başarıyı tekrarlayan başka bir halterci hâlen çıkmamıştır.

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1992 Barselona

1992 Barselona Olimpiyatları'nda rakiplerine karşı ezici bir üstünlük sağladı ve altın madalyayı çok rahat kazandı. Aynı yıl Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından “Dünyanın En İyi Sporcusu” seçildi.

1996 Atlanta

1996 Atlanta Olimpiyatları'nda 64 kiloda 4 dünya rekoru kırarak 3. kez olimpiyatlarda madalya kazanarak tarihe geçti.

2000 Sidney

2000 Sidney Olimpiyatları'nda artık 33 yaşında olması ve sakatlığı nedeniyle 3 kaldırışta sıfır çekerek başarı gösteremedi.

DÜNYA HALTER ŞAMPİYONASI

1993 Melbourne

1993 Dünya Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanırken 2 kez de dünya rekoru kırdı.

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1994 İstanbul

İstanbul'da yapılan Dünya Halter Şampiyonası'nda ilk kez Türk seyircisi önüne çıktı. Sakat olmasına rağmen 3 dünya rekoru kırarak üç altın madalya kazandı.

1995 Avrupa Halter Şampiyonası'nda yine sakat olmasına rağmen 1 altın, 2 gümüş kazanarak Türkiye'nin takım hâlinde birinci olmasında önemli katkı sağladı.

1995 Guangzhou

Çin'de yapılan dünya şampiyonasında sakatlığı devam ediyordu ve 3 altın madalya kazandı.

AVRUPA HALTER ŞAMPİYONASI

1988 Cardiff

1988'de Avrupa Halter Şampiyonası'na Türkiye adına katıldı ve üç altın madalya kazandı.

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1994 Varşova

1994'te Bulgaristan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda sadece üç kaldırış yaparak üç dünya rekoru kırdı.

Naim Süleymanoğlu, Uluslararası Halter Federasyonu'nun Aralık 2000'de Atina'da toplanan kongresinde asbaşkanlığa seçildi.

BAŞARILARI

İlk dünya rekorunu kırdığında sadece on beş yaşındaydı.

1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada "Yılın Haltercisi" seçildi.

1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.

Yedi kez dünya şampiyonu oldu, kırk altı dünya rekoru kırdı.

Kendi kilosunun üç katından 10 kilo fazlasını kaldıran tek sporcu olarak tarihe geçti.

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Spor otoritelerine göre tüm zamanların en iyi haltercisi seçildi.

1988 yılında Time dergisine kapak oldu.

1988 Seul Olimpiyatları'nda 60 kg'da, silkmede 190 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.

1988 yılında Seul Olimpiyatları'nda altı dünya, dokuz olimpiyat rekoru kırarak büyük bir zafer kazanmıştır.

Türkiye'ye olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcudur.

1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi.