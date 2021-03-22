Özgün Naim Süleymanoğlu neden öldü? Cep Herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu kaç yaşında öldü?
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Naim Süleymanoğlu neden öldü? Cep Herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu kaç yaşında öldü?

TRT ekranlarında yayınlanan film sonrası Naim Süleymanoğlu hakkında detaylar merak ediliyor. Filmin ekranlara yansımasıyla birlikte cep herkülü lakabıyla anılan Naim Süleymanoğlu gündemde yerini alıyor. Filmi izleyenler en çok da rahmetlinin neden ve kaç yaşında öldüğünü merak ediyor. Bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak filmin afişini de halk seçmişti. Peki, Naim Süleymanoğlu neden öldü? Cep Herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu kaç yaşında öldü?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Naim Süleymanoğlu neden öldü? Cep Herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu kaç yaşında öldü?
Naim Süleymanoğlu neden öldü? Cep Herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu kaç yaşında öldü?

TRT 1 ekranlarında bu akşam saat 20:00’de Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi yayınlanacak. Vefat eden Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, yaşattığı başarılarla bir nesle halter sporunu sevdirdi. Bu sporu tüm gençliğe sevdiren “Cep herkülü” bu akşam yayınlanacak hayatını anlatan filmle tekrar tüm ülkeyi duygulandıracak. Filmi izleyenler ise en çok “Naim Süleymanoğlu neden öldü” ve “Naim Süleymanoğlu kaç yaşında öldü” gibi sorulara yanıt arıyor. Naim Süleymanoğlu, 1988 yılında Seul Olimpiyatları’nda 9 dünya, 6 Olimpiyat rekoru kırdı. 1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi. Peki, Naim Süleymanoğlu neden öldü? Naim Süleymanoğlu kaç yaşında öldü?

NAİM SÜLEYMANOĞLU NEDEN, KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Naim Süleymanoğlu, karaciğer yetmezliğine bağlı olarak 28 Eylül’den beri özel bir hastanede tedavi altındaydı. 6 Ekim 2017 tarihinde ameliyatla karaciğer nakli yapılan Süleymanoğlu, beyindeki kanama ve ödem nedeniyle 11 kasım 2017 tarihinde acil ameliyata alınmıştı. Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede 18 Kasım 2017 tarihinde 50 yaşında hayatını kaybetti. Naimoğlu’nun ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

"TÜRK HALTERİ ÇOK BÜYÜK DEĞERİNİ YİTİRDİ."

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, "Cep Herkülü"nü kaybettiklerini belirterek, "Türk halteri çok büyük değerini yitirdi." Demişti. Naim Süleymanoğlu'nun dünya halter camiasının gelmiş geçmiş en büyük sporcusu olduğunu dile getiren Taşpınar, "46 adet rekor kıran bir 'cep herkülü'ydü. Türk halkının olduğu kadar, tüm dünyada spor camialarının gönlünü kazanmış bir sporcuydu. Başımız sağ olsun." diye konuşmuştu.

Taşpınar, milli sporcunun naaşının İstanbul'da toprağa verileceğini ancak kesinleşmiş bir programın bulunmadığını söylemişti. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski mili halterci Halil Mutlu da yaptığı açıklamada, çok üzgün olduğunu belirterek, "Başımız sağ olsun." ifadesini kullanmıştı.

TURGUT ÖZAL TARAFINDAN TÜRKİYE’YE GETİRİLMİŞTİ

1985 yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın yoğun uğraşları sonucunda getirilen Naim Süleymanoğlu, Türkiye için büyük başarılara imza atmıştı. 1984, 1985 ve 1986’da dünyada yılın haltercisi seçilen Süleymanoğlu, 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.

Naim Süleymanoğlu’nun kariyerinde elde ettiği başarıları şöyle:

15 yaşında ilk dünya rekorunu kırdı.

8 kez dünya şampiyonu oldu, 46 dünya rekoru kırdı.

Kendi kilosunun üç katından fazla kaldırarak, ’efsane’ oldu.

60 kiloda koparmada 200 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.

1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada ’yılın haltercisi’ seçildi.

Türkiye’ye Olimpiyatlar’da güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcudur.

1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.

1988 yılında Time dergisine kapak oldu.

1988 yılında Seul Olimpiyatları’nda 9 dünya, 6 Olimpiyat rekoru kırdı.

1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi.

Spor otoritelerine göre ’tüm zamanların en iyi haltercisi.

Naim Süleymanoğlu büyük bir insan hakları savaşçısıydı"
HAYAT
Naim Süleymanoğlu büyük bir insan hakları savaşçısıydı"
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