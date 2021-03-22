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Naim Süleymanoğlu'nu oynayan oyuncu Hayat Van Eck kim? Cep Herkülü’nü canlandıran Hayat Van Eck biyografi

Naim Süleymanoğlu filmi oyuncusu Hayat Van Eck gündem oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan film ile birlikte oyuncular hakkında detaylar merak ediliyor. Filmin başrolünde ise Hayat Van Eck yer alıyor. Eck, Naim Süleymanoğlu’nu canlandırdığı filmde rahmetliye olan benzerliği ile de dikkatleri çekiyor. Peki, Naim Süleymanoğlu filmi oyuncusu Hayat Van Eck kimdir? İşte, Hayat Van Eck biyografisi!

Haber Merkezi Yeni Şafak
Naim Süleymanoğlu filmi oyuncusu Hayat Van Eck kimdir? Naim Süleymanoğlu Hayat Van Eck biyografi
Naim Süleymanoğlu filmi oyuncusu Hayat Van Eck kimdir? Naim Süleymanoğlu Hayat Van Eck biyografi

Hayat Van Eck kimdir? Sorusu TV’de yayınlanan Naim Süleymanoğlu filmi ile gündeme geliyor. Senaryosunu Barış Pirhasan'ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturuyor. Müziklerini Fahir Atakoğlu'nun hazırlayacağı filmin danışmanlığını ise Naim Süleymanoğlu gibi halter sporuna emek vermiş ve olimpiyat şampiyonu sporcular yetiştirmiş ağabeyi Muharrem Süleymanoğlu gerçekleştiriyor. Çekimleri, Türkiye'yle birlikte Bulgaristan ve Azerbaycan'da yapılacak film, bu akşam saat 20:00’de TRT 1 ekranlarında tüm Türkiye ile buluşacak. Filmin öne çıkan karakteri ise Naim Süleymanoğlu’nu canlandıran Hayat Van Eck oldu. Peki, Hayat Van Eck kimdir? İşte biyografisi...

HAYAT VAN ECK KİMDİR?

30 Mayıs 2000 doğumlu Hollanda asıllı bir Türk oyuncudur. Hollandalı bir baba ve aslen Ankaralı olan Türk bir annenin çocuğu olarak Amsterdam'da doğan Van Eck, 6 yaşına kadar Hollanda'da yaşadıktan sonra ailesiyle İzmir'e taşındı ve burada büyüdü. 2017 yapımı Onur Saylak'ın senaryosunu yazdığı filmi Daha'daki Gaza rolünü oynayan Van Eck, bu performansından dolayı 24. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülü başta olmak üzere pek çok ödül aldı.

HAYAT VAN ECK ROL ALDIĞI FİLMLERİ

2019 - Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu – Başrol

2017 - Daha- Rolü: Gaza

ÇEKİMLERDEN ÖNCE 7 AYLIK FİZİKSEL HAZIRLIK

Hayat Van Eck, Naim Süleymanoğlu filmi için çekimler öncesinde fiziksel olarak 7 aylık bir hazırlanma süreci geçirdiği bilgisini vererek, "Naim Süleymanoğlu'nun motivasyonunu, azmini, niye bunları başardığını, neden bu sorumlulukların altına girdiğini, niye hayatını ve çevresindekileri riske attığını öğrenmiş oldum. Ayrıca fiziksel ve haltere hazırlık süreci çekimler boyunca da devam etti" dedi.

Süleymanoğlu'nun özverisi ve azminin kendisi için de büyük bir ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Eck, şöyle konuştu:

"Naim Süleymanoğlu'nun ailesinden bir tek ağabeyi Muharrem Süleymanoğlu ve onu Bulgaristan'dan kaçıranla tanıştım. Sıra arkadaşı, spor arkadaşı gibi bir sürü insanla, mahallesindeki insanlarla tanışıp, hatıralarını öğrendikçe bu durum onu daha iyi anlamam ve daha iyi sunmam için bana yardımcı oldu. İnternet üzerinden binbir türlü videosunu izledim. Okuyabildiğim tüm kaynaklardan bilgi edindim. Belgesellerini izledim. Duygularını, nasıl düşündüğünü, o anki motivasyonunu, adım atışındaki ritmik hareketler, küçük tikleri, dudağını yalaması gibi şeylerin üzerine çalışarak role hazırlandım."

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967 tarihinde Bulgaristan’ın Kırcaali şehrinde dünyaya geldi. Bulgaristan Türkü halterci Naim Süleymanoğlu, birçok otoriteye göre tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilir. Yapıca ufak tefek ancak çok güçlü olması nedeniyle Cep Herkülü olarak anılır.

Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede 18 Kasım 2017 tarihinde 50 yaşında öldü.

Naim Süleymanoğlu büyük bir insan hakları savaşçısıydı"
HAYAT
Naim Süleymanoğlu büyük bir insan hakları savaşçısıydı"
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