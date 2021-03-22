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Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu nerede çekildi? Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları ve konusu

TRT 1 ekranlarında tüm ülkeyi duygulandıran ve ağlatan film nerede Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu çekildi merak ediliyor. Filmin filmin yapımcılığını Mustafa Uslu üstleniyor. Senaryosunu Barış Pirhasan’ın yazdığı “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminin yönetmen koltuğunda ise Özer Feyzioğlu oturuyor. Peki, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu nerede çekildi? İşte, Muhteşem film Naim Süleymanoğlu’nun çekildiği yerler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu nerede çekildi? Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları ve konusu
Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu nerede çekildi? Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları ve konusu

Halter sporunun Türkiye ve dünya standartlarında en başarılı ismi kabul edilen Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi vizyona girdiği dönemde büyük sükse yaratmayı başarmıştı. Film bu akşam TRT 1 ile ilk defa TV ekranlarında yayınlanacak. Filmi izleyenlerin en çok merak ettiği soru ise Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu nerede çekildi sorusu oldu. Başrolünde Hayat Van Eck’in yer aldığı Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin oyuncu kadrosunda usta isimler boy gösterdi. Oyunculuk performanslarıyla alkış toplayan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu konusu ile de izleyicisini duygulandırmayı başardı. Peki, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu nerede çekildi? İşte, muhteşem film Naim Süleymanoğlu’nun çekildiği yerler...

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU KONUSU

Momçilgrad’ın Ptiçar köyünde doğan efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan filmde döneme ilişkin detaylarda veriliyor. Biyografi ve dram türündeki filmde Cep Herkülü lakabıyla bilinen Naim Süleymanoğlu’nun hayatının yanında Todor Jivkov liderliğindeki Bulgar Komünist Partisi iktidarı altında 1984 yılının sonunda uygulamaya konulan Bulgaristan Türklerinin isimlerinin devlet zoruyla Bulgar isimleriyle değiştirilmesi konu ediliyor. Resmi makamlarca "Diriliş Süreci" adı verilen Bulgarlaştırma kampanyasının sonuçları ve bu durumu dünyaya duyurmak için Naim'in Bulgaristan'ı terk etme girişimleri geniş yer tutuyor.

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU OYUNCULARI

Başrolünde Hayat Van Eck’in Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi oyuncu kadrosunda Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, İsmail Hacıoğlu, Uğur Güneş, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu ve Bülent Alkış yer aldı.

Hayat Van Eck - Naim Süleymanoğlu

Yetkin Dikinciler - Süleyman Süleymanoğlu

Selen Öztürk - Hatice Süleymanoğlu

Gürkan Uygun - Enver Türkileri

İsmail Hacıoğlu - Mehmet Tunç

Uğur Güneş - Cemal Tunalı

Renan Bilek - Remzi

Barış Kıralioğlu - Turgut Özal

Bülent Alkış - Atalay Göktuna

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU NEREDE ÇEKİLDİ?

İşte en çok merak edilen Naim Süleymanoğlu filmi nerede çekildi sorusunun cevabı: Kırcali, Momçilgrad ve Sofya çekimlerinin dışında sahneler Türkiye ve Azerbeycan’da da çekilmiştir.

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