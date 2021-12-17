Ehliyet ve pasaportlar nereden alınır? (2022)

Ehliyet ve pasaportlar nereden alınır? sorusunun yanıtı haberimizde.

Ehliyet ve pasaportlar nereden alınır?

Vatandaşın bürokrasiyle karşı karşıya kaldığı süreçleri azaltmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Vatandaşımız için bürokratik işlemlerde zaman ve mekan tasarrufunu iyi yapmalıyız. 11 milyon 100 bin nüfus idaremiz yeni çipli kartlardan verdiler. 1.5-2 ay patinaj yaptık.

Yedi günde bunu sağlıyoruz. Bunu bir gün daha aşağı düşüreceğiz. Şehir merkezleri içinde beş güne ineceğiz. Vatandaşımıza kaliteli ve hızlı hizmet vermek için mücadele ediyoruz. Bundan sonra pasaport ve ehliyeti nüfus idaresi verecek. Vatandaş bir parmak basınca devlet sana bir daha parmak bas demeyecek. Hem vatandaşımız fazla zaman tüketmeyecek hem de kamu dairesindeki verimliği en üst noktaya çıkaracağız.

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Bütün bunlarla birlikte trafikteki tescili 2018 Mart’a yetişecek noterlere vereceğiz. Maliyet yükselmesi olmayacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, 15 Temmuz sonrasında 195’ten 105’e düşen müfettiş sayısını arttırmak için 20 alım daha yapacaklarını sözlerine ekledi.