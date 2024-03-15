1 ayda 93 bin 902 konut alıcı buldu: Ev satışında son 1,5 yılın en hızlı artışı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı şubatta geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 17,3 artışla 93 bin 902'ye çıktı. Konut satışlarının Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalışla 174 bin 210 olduğu belirlendi.

16 BİN KONUTLA İSTANBUL LİDER

Şubatta konut satışlarında İstanbul 16 bin 344 konut satışı ve yüzde 17,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Bu kenti 8 bin 300 konut satışı ve yüzde 8,8 payla Ankara, 5 bin 168 konut satışı ve yüzde 5,5 payla İzmir takip etti. Konut satışının en az olduğu iller ise 18 konutla Ardahan, 45 konutla Tunceli ve 51 konutla Bayburt oldu.

YABANCIYA SATIŞ YÜZDE 44 AZALDI

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,9 azalarak 1846 oldu. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının payı yüzde 2 oldu. Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 691 konutla İstanbul aldı. Bu ili 659 konutla Antalya ve 151 konutla Mersin takip etti.

RUSLAR İLK SIRADA

Yabancılara yapılan konut satışları ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 azalarak 3 bin 907 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Şubatta Rusya vatandaşları Türkiye'den 395 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 200 konutla İran, 112 konutla Irak ve 105 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.

İPOTEKTE YÜZDE 50 DÜŞÜŞ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,1 azalarak 8 bin 827 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9,4 olarak gerçekleşti. Ocak-şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,1 azalışla 14 bin 742 oldu. Şubat ayındaki ipotekli satışların 2 bin 60'ı, ocak-şubat dönemindeki satışların 3 bin 464'ü ilk el satışları olarak belirlendi.

Şubatta 100 kişiden 47’si kiralık ev aradı

Emlakjet, Türkiye geneline ilişkin şubat ayı emlak verilerini yayınladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Türkiye genelinde şubat ayında konut arayanların yüzde 47'si kiralık yüzde 53'ü satılık konut aradı. Bir önceki aya göre satılık ve kiralık fiyatlarında radikal bir değişiklik gözlemlenmedi. Verilerde kadınların erkeklere oranla daha fazla konut arama yaptığı görüldü. Şubat ayında kadın/erkek konut arama oranı, kadınlarda yüzde 63, erkeklerde yüzde 37 şeklinde seyretti. Şubat ayı kira artışlarında il bazında Ankara ve Aydın başı çekerken Diyarbakır ve Konya illerinde de bir önceki aya oranla hissedilir bir artış gözlendi. İstanbul-Esenyurt'ta şubat ayında, bir önceki aya oranla yüzde 9 oranında kira artışı oldu. Emlakjet kullanıcılarının yüzde 42'lik bir kesimi seçim sonrası gayrimenkul sektöründe fiyat artışı öngörüyor.







