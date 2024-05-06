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Ekonomi

1 milyon ton atık engellendi

Marketlerdeki ücretli poşet uygulamasında 5 yılı aşkın süre geride kaldı. Bu dönemde poşet kullanımı yüzde 75 oranında geriledi ve 1 milyon ton atık engellendi. Çevre kirliliğinin azalmasının yanı sıra 6 milyar 980 milyar liralık tasarruf sağlanmış oldu.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 6/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 06:05 - 6/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Ücretli poşet uygulaması 7 milyar liralık tasarruf sağladı.
Ücretli poşet uygulaması 7 milyar liralık tasarruf sağladı.

Türkiye'nın sıfır atık hedefine yönelik projelerden önemli sonuçlar alındı. Hayata geçirilen uygulamalardan olan ücretli poşetlerin istikrarlı uygulanması sonrasında ciddi mesafe kaydedildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından mikroplastiklerle mücadele çalışmaları kapsamında, 2019 yılında başlatılan ücretli plastik poşet uygulaması ile bugüne kadar plastik poşet kaynaklı 1 milyon 12 bin 699 ton atık oluşumunun önüne geçildi. 6,98 milyar TL tasarruf edildi. 41 bin 881 ton sera gazı salımı da engellendi. Bakanlık tarafından 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi ile kaynağında ayrı toplama çalışmalarına hız verildi.


127 MİLYON VARİL PETROLDEN TASARRUF

Bu kapsamda projenin başladığı yıldan bu yana 185 bin bina ve yerleşke sıfır atık yönetim sistemine geçti, 60 milyon ton geri kazanılabilir nitelikteki atık toplandı. Toplanan atıklardan 2,6 milyar kilovat saat enerji tasarrufu, 819 milyon metreküp su tasarrufu, 104 milyon metreküp atık depolama alanından, 127 milyon varil petrolden tasarruf sağlandı. Toplanan 7,8 milyon ton plastik atık ile denizlerdeki mikroplastik kirliliğine sebep olan kara kaynaklı plastik kirliliğinin önüne geçildi.


60’DAN FAZLA ÜLKEDE ÜCRETLİ

Tek kullanımlık plastikler ve mikroplastikler de dahil olmak üzere deniz çöplerinin hem denizde hem de karadaki oluşumunun önlenmesine ve azaltılmasına yönelik Türkiye’ye özgü “Tek Kullanımlık Plastikler ile İlgili Yol Haritası” hazırlama çalışmaları devam ediyor. Söz konusu uygulama, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere 60'dan fazla ülke ve bölgede uygulanıyor.


41 bin ton sera gazı salınımı engellendi

Öte yandan, 2019 yılında başlatılan plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasıyla ile birlikte bugüne kadar plastik poşet kaynaklı 1 milyon 12 bin 699 ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu azalmayla plastik poşet üretimi için gerekli plastik hammadde ithali de önlendi. Ayrıca, yaklaşık 6,98 milyar lira tasarruf edildi. 41 bin 881 ton sera gazı salımı da engellendi. Farklı devtler bu uygulamayı yıllardır sürdürüyor. Şu ana kadar 60'tan fazla ülkede kullanımda.


#Ekonomi
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#market
#ücretli poşet
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