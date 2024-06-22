10 bankaya kripto yetkisi

Kripto varlıklarına ilişkin düzenleme için geri sayım başladı. Önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'na gelecek düzenlemeyle lisans belgesi alan kripto varlık platformlarında faaliyet gösterecek şirketlerden işlem/faaliyet harcı alınacak.





HER YIL 100 MİLYON TL

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilk aşamada, 10 ila 20 kadar platformun yetkilendirilmesi, ilaveten 5 ila 10 banka saklama lisansı alacak. Bu kapsamda, söz konusu şirketlere faaliyet harcı getirilmesi suretiyle ilk aşamada 11 milyon 243 bin lira ila 22 milyon 486 bin lira aralığında bir kamu geliri elde edilmesi bekleniyor. Bu gelirin ilerleyen yıllarda 200 milyon TL'yi aşması bekleniyor. Düzenlemenin 28 Haziran'a kadar yasalaşması bekleniyor. Düzenleme yasalaşırsa, devletin kasasına her yıl 100 milyon liralık gelir bırakacak. Kripto varlıkların işlem gördüğü platformlarda yaklaşık 7.1 milyar dolarlık varlık saklanırken, 10 kripto varlık platformunun yüzde 29,6'sını Bitcoin, Ethereum ve Tether oluşturuyor.





YENİ DÜZENLEME İSTİHDAMI ARTIRACAK

19 maddeden oluşan kripto varlıklar düzenlemesinin merkezi yönetim bütçesine doğrudan ilave bir mali yük getirmeyeceği gibi sektör bağlamda yeni istihdam alanlarına da kapı aralayacak. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan rapora göre, Sermaye Piyasa Kurlu (SPK) denetimindeki kurum ve piyasalara yeni bir alan daha eklendiği dikkate alındığında, bilişim uzmanları başta olmak üzere personel ihtiyacında kayda değer bir artış ortaya çıkaracak. Yeni istihdama bağlı olarak bir mali etki yaratması beklenmekle birlikte kripto varlık alım satım platformlarının gelirlerinden aktarılacak payın SPK ve TÜBİTAK bütçelerine katkı yapması öngörülüyor. Yapılan düzenlemenin, kripto varlık piyasasını kamu otoritesi gözetim ve denetimi altında daha güvenli bir alan haline getirerek yatırımcıların kripto varlıklara yönelik ilgisini artırıcı bir etkisinin olması bekleniyor.





11 MILYON HESAP VAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı yurt içinde faaliyet gösteren 10 kripto varlık hizmet sağlayıcısından alınan verilerden hareketle, yasa teklifine ilişkin bir etki analizi raporu hazırladı. Yapılan çalışmaya göre, 21 milyon civarı yatırımcı bulunuyor. Bu rakamın içerisinde birden fazla platformda hesap açan yatırımcılar da olduğu dikkate alındığında toplamda 11 milyonun üzerinde bakiyeli hesap bulunuyor.



