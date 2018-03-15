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OTOMOTİV

HGS-OGS-KGS Geçiş İhlali Sorgulama

10 kat ceza alabilirsiniz

OGS, HGS ve KGS geldikten sonra pek çok sürücü otoban ve köprü gişelerinde sıra beklemeden geçiş yapmaya başladı. Ama araç kullanırken OGS, KGS ve HGS geçişlerinde ihlaller de yaşanabiliyor.Bu ihlaller beraberinde araç plakalarına borç ve ceza olarak da yansıyor. Vatandaşlar da "HGS-OGS-KGS Geçiş İhlali Sorgulama" işlemlerini merak ediyor. Gerek HGS internet sitesinden gerekse e-Devlet üzerinden borç sorgulama ekranlarını kullanarak cezanızı, borcunuzu görebiliyorsunuz. İşte HGS-OGS-KGS Geçiş İhlali Sorgulama işlemleri.

Haber MerkeziYeni Şafak
HGS-OGS-KGS ihlallerini sorgulayabilirsiniz.
HGS-OGS-KGS ihlallerini sorgulayabilirsiniz.

OGS-HGS borç sorgulama işleminin nasıl yapılacağı yüz binlerce araç sahibi vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Köprü ve otoyollardan geçiş ihlali yapıp yapmadıklarını merak eden vatandaşlar sorgulama işlemini araştırıyorlar. Peki, OGS-HGS borç sorgulama nasıl yapılır? İşte, detaylar.

HGS GEÇİŞ İHLALİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

HGS ceza ve geçiş ihlali gibi borçlar sisteme 2-3 gün içerisinde yansıyabilmektedir. Ceza yediğinizi düşünüyorsanız belirtilen günden 2-3 gün sonra sorgulama yaparak sonucu öğrenebilirsiniz.

e-Devlet üzerinden geçiş ihlali sorgulama sayfasında veriler bu şekilde görünüyor.

HGS sorgulamanın bir yolu da "HGS geçiş ihlali" yazarak PTT'nin internet sitesine girerek olabiliyor. PTT sitesine ulaşmak için tıklayınız

HGS NEREDEN ALINIR?

Otoyollar ve köprülerde trafiğin daha hızlı akması için Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) sistemine ihtiyaç duyulur. HGS başvurusu yalnızca PTT şubelerinden alınır. HGS almak için ruhsat ve kimliğiniz ile belirtilen şubelere gitmeniz yeterli olacaktır.

HGS köprü ve otoyol geçişleri ne kadar oldu?

2016 yılından itibaren geçiş ücretleri;

- Otomobil, motosiklet, kamyon, kamyonet ve minibüsler için 4,25 TL'den 4,75 TL'ye

- Küçük otobüs, büyük otobüs, kamyonlar için 5,50 TL'den 6,00 TL'ye

- Otobüs ve treyler için 10,25 TL'den 15 TL'ye çıkarıldı.

OGS borç ve geçiş ihlali sorgulama

OGS - KGS geçiş ihlali sorgulama sayfasına girerek PLAKA NO yazmanız ve ardından sorgula butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Son 2-3 güne ait olan OGS

- KGS borçları sisteme yansımamış olabilir. Daha sağlıklı arama yapmak için 2-3 gün sonra tekrar deneyiniz.

Borç sorgulamak için tıklayınız

ÖDEMEYENE 10 KAT FAZLA CEZA

Köprü ve otoyollardan geçiş ihlali yapanlara 10 gün içinde ödeme yapmazlarsa geçiş ücretine ilave olarak 10 kat da para cezası uygulanıyor. Vatandaşın geçiş ihlali yapıp yapmadığını öğrenebileceği tek kaynak ise internet siteleri.

Anayasa Mahkemesi şubat ayı sonunda verdiği karar ile köprü ve otoyollardan kaçak geçişte özel sektör tarafından alınan cezayı uygun bularak yapılan itirazı reddetti. Anayasa Mahkemesi’nin kararı ile köprü ve otoyollardan geçişlerde ücret ödemeyenlerden geçiş ücretinin 10 katı kadar ceza alınmasına yönelik uygulama devam edecek

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