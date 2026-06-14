10 soruda hobi bahçesi düzenlemesi

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle, kamuoyunda 'hobi bahçeleri' olarak bilinen izinsiz yapılaşmalara yönelik yaptırımlar artırıldı. Yeni düzenlemeye göre, tarım arazilerinde izin alınmadan yapılan yapı ve tesislere elektrik, su ve doğal gaz aboneliği verilemeyecek. Kurala aykırı işlem yapan kurumlara ise her abonelik için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan yeni düzenleme, tarım arazilerindeki izinsiz yapılaşmayı hedef alırken kamuoyunda 'hobi bahçeleri' olarak bilinen alanlara ilişkin önemli yaptırımlar getiriyor. Özellikle elektrik, su ve doğal gaz abonelikleriyle ilgili hükümler dikkat çekerken, düzenlemenin kapsamı ve uygulanma biçimi merak konusu oldu. İşte yeni düzenlemeye ilişkin öne çıkan 10 soru ve yanıtı:
1- Yasa neyi kapsıyor?
Düzenleme, tarım arazilerinde izin alınmadan yapılan her türlü yapı ve tesisi kapsıyor. Hobi bahçeleri adı altında oluşturulan kaçak yapılaşmalar da bu kapsamda değerlendiriliyor.
2- Elektrik ve su aboneliği verilecek mi?
Kanuna göre, izin alınmadan yapılan yapılara elektrik, su ve doğal gaz aboneliği verilemeyecek. Tarım kooperatifi olarak sadece tarımsal faaliyetlere izin veren oluşumların sattığı ya da kiraladığı arazilerdeki tarımsal amaç için kullanılan barınaklara bu abonelikler sağlanacak. Düzenleme yapı kooperatifi olarak faaliyetini sürdüren oluşumları bu arazileri el atamasının ve imara açmasının da önüne geçecek.
3- Kurala aykırı ise ne kadar ceza kesilecek?
Kurala aykırı şekilde abonelik tesis eden kurum ve kuruluşlara her abonelik için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Abonelik işlemlerini sadece zirai faaliyet maksadı güden tarım kooperatifleri yerine getirebilecek. Yapı kooperatifleri tarımsal alandaki yapılara abonelik tesis edilmesini sağlayamayacak.
4- Yaptırımlar tek seferlik mi uygulanacak?
Tebliğ edilen cezanın ardından aboneliğin 30 gün içinde iptal edilmemesi halinde 100 bin lira idari para cezası kesilecek. Aboneliğin sürdüğü her ay için ayrıca 100 bin lira ceza kesilecek.
5- Her türlü yapı ve tesis dahil mi?
Kanunda "her türlü yapı ve tesis" ifadesi kullanıldığı için konteyner, prefabrik yapı, tiny house benzeri uygulamalar da kapsam içine girebilecek.
6- Kooperatifler satış yapabilecek mi?
Yeni düzenlemeyle, Kooperatifler Kanunu'na tabi kooperatiflerin tarımsal niteliği korunacak alanlarda mülkiyet ve sınırlı ayni hak edinmesi sınırlandırılıyor. Tarımsal amaçlı kooperatifler için ise Bakanlık izni şartı getiriliyor.
7- Amaç dışı kullananlara karşı hangi adım atılacak?
Tarımsal amaçlı arazi kullanım planlarına aykırı hareket edenlere, bozulan alanın her metrekaresi için 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca projeye uygunluk için en fazla 2 ay süre verilecek.
8- Yeni uygulamanın amacı ne?
Düzenleme ile tarım arazilerinin korunması, plansız yapılaşmanın önlenmesi ve tarımsal üretim alanlarının amaç dışı kullanımının engellenmesi hedefleniyor.
9- Kaçak yapılar ne olacak?
Kanunda doğrudan mevcut yapıların yıkımına ilişkin yeni bir hüküm yer almasa da, abonelik yasağı ve idari yaptırımlar nedeniyle mevcut kaçak yapıların kullanımının zorlaşması bekleniyor.
10- Ne zaman hayata geçirilecek?
Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Bazı maddeler için ayrıca geçiş süreci öngörülüyor.
Orman vasfını yitiren araziler ne olacak?
- Kanun sadece hobi bahçelerini değil orman vasfını yitirmiş alanlarda yapıların tapu sorunlarına da çözüm üretiyor. Buna göre, orman vasfını yitirmiş ancak 2B uygulaması kapsamına girmeyen bazı bölgeler yeniden değerlendirmeye alınabilecek. Yapılacak incelemeler sonucunda, daha önce kapsam dışında kalan bazı alanlarda yeniden 2B uygulaması yapılmasının önü açılacak. Kanunla birlikte Orman Genel Müdürlüğü’nün yapacağı incelemeler sonucunda, daha önce orman sınırları dışına çıkarılması gerekirken işlem yapılamayan alanların yeniden değerlendirilmesi mümkün hale gelecek. Yapılan uygulamalar ise 'ikinci kadastro' sayılmayacak. Düzenleme ayrıca, bazı tapu sahiplerine mevcut kayıtlarının geçerli kabul edilmesi ve orman şerhlerinin kaldırılması imkanını da içeriyor. Kesinleşmiş mahkeme kararları bulunan bazı taşınmazlar için ise belirli şartlarla iade yolu açılıyor.