10 soruda hobi bahçesi düzenlemesi

Kanun sadece hobi bahçelerini değil orman vasfını yitirmiş alanlarda yapıların tapu sorunlarına da çözüm üretiyor. Buna göre, orman vasfını yitirmiş ancak 2B uygulaması kapsamına girmeyen bazı bölgeler yeniden değerlendirmeye alınabilecek. Yapılacak incelemeler sonucunda, daha önce kapsam dışında kalan bazı alanlarda yeniden 2B uygulaması yapılmasının önü açılacak. Kanunla birlikte Orman Genel Müdürlüğü’nün yapacağı incelemeler sonucunda, daha önce orman sınırları dışına çıkarılması gerekirken işlem yapılamayan alanların yeniden değerlendirilmesi mümkün hale gelecek. Yapılan uygulamalar ise 'ikinci kadastro' sayılmayacak. Düzenleme ayrıca, bazı tapu sahiplerine mevcut kayıtlarının geçerli kabul edilmesi ve orman şerhlerinin kaldırılması imkanını da içeriyor. Kesinleşmiş mahkeme kararları bulunan bazı taşınmazlar için ise belirli şartlarla iade yolu açılıyor.