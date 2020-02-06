Ekonomi Bankada hesabı olanlar dikkat 10 yıl işlem görmeyenler TMSFye devredilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

10 yıl işlem görmeyen hesaplar TMSF'ye devredilecek

Bankada hesabı olanlar dikkat: 10 yıl işlem görmeyenler TMSF'ye devredilecek

2009 yılında beri hareket görmeyen zaman aşımına uğramış hesaplara ilişkin uyarı geldi. Haziran ayının 15'ine kadar sahipleri tarafından işlem yapılmayan hesaplardaki paralar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

2009 yılından beri işlem görmemiş mevduat hesapları için 15 Haziran'a kadar süre tanındı.

Bahsedilen tarihe kadar hak sahipleri tarafından işlem yapılmayan hesaplardaki paralar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilecek.

Bankacılık Kanunu'nun 62'inci maddesi gereğince; bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabi tutuluyor.

LİSTE MAYIS SONUNA KADAR YAYINLANACAK

Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin yayımlanan yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesi Şubat ayı başından itibaren bankalar, TMSF, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin internet sitelerinde Mayıs ayının sonuna kadar yayınlanacak.

SON GÜN 15 HAZİRAN!

Bu kapsamda 2009 yılından itibaren hareket görmeyen zamanaşımına uğramış hesaplara ilişkin listelerde ismi bulunan hesap sahipleri Haziran ayının 15'ine kadar işlem yapmaları gerekiyor.

TMSF'YE DEVREDİLECEK

Vatandaşların banka şubeleri, veya genel müdürlüklere başvurmaları durumunda yasa gereği zamanaşımına uğramış mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecek.

Hesap sahipleri e-devlet veya TMSF'nin web sitesi üzerinden sorgulama yapabiliyor.

İşlem görmemiş hesabınız olup olmadığını sorgulamak için aşağıdaki linki tıklayınız...

https://zamanasimisorgu.tmsf.o...

İstanbul'daki Çin restoranları koronavirüs kurbanı: Rezervasyonlar iptal, Türk müşteriyi tamamen kaybettik
EKONOMİ
İstanbul'daki Çin restoranları koronavirüs kurbanı: Rezervasyonlar iptal, Türk müşteriyi tamamen kaybettik

Koronavirüs sonrası 8 ürün karaborsaya düştü
EKONOMİ
Koronavirüs sonrası 8 ürün karaborsaya düştü

Bankadahesabı olanlar dikkat!

Bankada
hesabı olanlar dikkat!

10 yıl işlem görmeyen paralar TMSF'ye devredilecek.
Bursayı kana bulayacaklardı

Bursa'yı kana bulayacaklardı

Operasyonda 5,5 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.
3 kişinin kimliği belli oldu

3 kişinin
kimliği belli oldu

​Pistten çıkan uçakta hayatlarını kaybetmişlerdi.
Çadır<br>yerine briket ev

Çadır
yerine briket ev

​Türkiye sınırına göç eden Suriyeliler yerleştiriliyor.
8 ürün<br>karaborsada!

8 ürün
karaborsada!

​Koronavirüs simsarları da harekete geçirdi.
Güvenliği sadece<br>TSK sağlayabilir

Güvenliği sadece
TSK sağlayabilir

İdlib için verilen ültimatomun ardından süreç nasıl işleyecek?
Hırsızlardan pes dedirten yöntem

Hırsızlardan pes dedirten yöntem

​Kiralayıp sattıkları aracı parçalatıp ihbar etmişler.
İstanbul ve<br>23 ile kar uyarısı

İstanbul ve
23 ile kar uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Rezervasyonlar iptal

Rezervasyonlar iptal

​İstanbul'daki Çin restoranları koronavirüs kurbanı oldu.
Gün ağarınca<br>korkunç manzara ortaya çıktı

Gün ağarınca
korkunç manzara ortaya çıktı

​Pistten çıkan uçağın enkazı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi.
Talibi çıktı

Talibi çıktı

​Yuto Nagatomo'nun yeni adresi netleşiyor.
Teslim oldular

Teslim oldular

Terör örgütünde ikna yoluyla çözülme devam ediyor.
Pilota kuyruk<br> rüzgarı uyarısı

Pilota kuyruk
rüzgarı uyarısı

Pistten çıkan uçağın önündeki 2 uçak pas geçmiş.
Uçuşlar başladı

Uçuşlar başladı

Kazanın ardından ​Sabiha Gökçen yeniden açıldı.
Pegasus uçağı pistten çıktı

Pegasus uçağı pistten çıktı

Kaza sonrası 3 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı.
Ağaçlar devrildi<br>çatılar uçtu

Ağaçlar devrildi
çatılar uçtu

Kayseri'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
24 saatte<br> 73 kişi öldü

24 saatte
73 kişi öldü

Koronavirüs salgınında son rakamlar ürkütücü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.