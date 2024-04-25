100 bin kadın iş-pozitifli

Türkiye'de istihdamı artırmak için projelere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bu süreçte özellikle doğru işe doğru aday yaklaşımı ön plana çıkıyor. Kadınların çalışma hayatındaki payının artması ise ayrı bir önemli başlık olarak gündemdeki yerini koruyor. Son olarak, kadın istihdamını artırmak ve üretimlerini desteklemek için bakanlıklar ve İŞKUR'un katkılarıyla başlatılan İş-Pozitif Programı ile 2.5 ayda 100 bin kadın işe yerleştirildi.

Program ile her gün ortalama bin 300 kadına bir gelir kapısı açılıyor. Kadın istihdamını artırmak ve üretimlerini desteklemek için bakanlıklar ve İŞKUR'un katkılarıyla İş-Pozitif Programı başlatıldı. Bu kapsamda, Türkiye'nin her bir ilindeki üretici kadınlar, projelerini geliştirmek ve sürdürebilmek için eğitim ve maddi destek alabiliyor. Programdan İŞKUR'a kayıtlı işsiz kadınlar, sivil toplum kuruluşları ve kadın kooperatifleri gibi birçok kuruluş faydalanabiliyor. 9 Şubat'ta başlayan proje ile şu ana kadar 101 bin 404 kadın işe yerleştirildi.Söz konusu projenin farklı sektörlerdeki kayıt dışılığı önlemesi bekleniyor. Kadın istihdamına yönelik mesleki eğitim, teşvik ve hibe gibi destekler veren kamu kurumları, yetişmiş insan kaynağına sahip sivil toplum kuruluşları, üretim kapasitesine sahip kadın kooperatifleri ve istihdam sağlayan özel sektör kuruluşları bir araya gelerek kayıtlı kadın istihdamının artırılmasını sağlamak için program başlatıldı. 10 bakanlığın iş birliği ile hazırlanan proje ile kadınların iş gücüne katılımını artırmanın yanı sıra çalışma hayatındaki kayıt dışı istihdamı azaltmak da hedefleniyor.