100 milyar dolarlık lojistik buluşması

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği'nin (UTİKAD) ev sahipliğinde 23 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Logistics Summit, lojistik sektörünün öncü isimlerini ve paydaşlarını bir araya getirecek. Zirve küresel lojistik dünyasının önde gelen isimlerini, uzmanlarını ve sektör temsilcilerini buluştururken bilgi paylaşımı ve iş birliği fırsatları sunacak.

Türkiye Logistics Summit'in, sektörün geleceğini şekillendireceğini; yenilikçi çözümler, stratejik iş birlikleri ve sektörel gelişmelerin merkezi olacağını dile getiren Engin, şunları kaydetti: "Etkinliğin sadece ülkemiz genelinde değil, bölgesel hatta küresel bir etki alanı oluşturmasını amaçlıyoruz. Lojistik ve taşımacılık sektörümüz 100 milyar dolarlık pazar payı ile küresel lojistik pazarında 11'inci sırada yer alıyor. Toplam hizmet ihracatımız içinde ise yaklaşık yüzde 40 paya yani 40 milyar dolarlık ihracata sahip olup, hizmet ihracatımızdan aldığı pay, her geçen yıl artmaktadır."