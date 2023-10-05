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Ekonomi

11 yılda 2 milyon konutu yeniledik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2012 yılında ‘Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm’ sloganıyla başlattığı kentsel dönüşüm seferberliği 11'inci yılını doldurdu.

Neslihan Önder
04:00 . 5/10/2023 Thursday
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

11 yılda Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı.


ERDOĞAN: İKTİDARIMIZA MAL OLSA BİLE YAPACAĞIZ

Türkiye'nin 20 yıllık süreçte afete dayanıksız, riskli binalardan tamamen kurtulmasını sağlayacak kentsel dönüşüm, 2012'de başlatılan en önemli projelerden birisi oldu. Türkiye'nin gelecek 20 yılını şekillendirecek büyük proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılındaki Van depremi sonrasında ''İktidarımıza bile mal olsa yapacağız'' sözleriyle gündeme geldi. Türkiye'de risk altındaki binaların elden geçirileceği kentsel dönüşüm, 5 Ekim'de, 33 ildeki 150 kamu binasının yıkımıyla başladı. Kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında 1,5 milyon konutu dönüşüm kapsamına alındı. Dönüşümde ilk yıkımlar, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, Nevşehir, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tunceli ve Van'da yapıldı.


TÜRKİYE'DE 6 MİLYON RİSKLİ YAPI VAR

Türkiye genelinde yaklaşık 31 milyon konut ve 5 milyon ticari alandan oluşan toplam 36 milyon bağımsız bölüm bulunuyor. Bu bölümlerden 6 milyonu ise risk altında. 2 milyon bağımsız bölümün acilen dönüşmesi beklenirken, 2012 yılından bu yana kentsel dönüşüm projeleriyle Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Ülke genelinde 400 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci ise devam ediyor.


#konut
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#Recep Tayyip Erdoğan
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