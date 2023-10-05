11 yılda 2 milyon konutu yeniledik

Türkiye'nin 20 yıllık süreçte afete dayanıksız, riskli binalardan tamamen kurtulmasını sağlayacak kentsel dönüşüm, 2012'de başlatılan en önemli projelerden birisi oldu. Türkiye'nin gelecek 20 yılını şekillendirecek büyük proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılındaki Van depremi sonrasında ''İktidarımıza bile mal olsa yapacağız'' sözleriyle gündeme geldi. Türkiye'de risk altındaki binaların elden geçirileceği kentsel dönüşüm, 5 Ekim'de, 33 ildeki 150 kamu binasının yıkımıyla başladı. Kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında 1,5 milyon konutu dönüşüm kapsamına alındı. Dönüşümde ilk yıkımlar, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, Nevşehir, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tunceli ve Van'da yapıldı.

Türkiye genelinde yaklaşık 31 milyon konut ve 5 milyon ticari alandan oluşan toplam 36 milyon bağımsız bölüm bulunuyor. Bu bölümlerden 6 milyonu ise risk altında. 2 milyon bağımsız bölümün acilen dönüşmesi beklenirken, 2012 yılından bu yana kentsel dönüşüm projeleriyle Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Ülke genelinde 400 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci ise devam ediyor.