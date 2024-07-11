12 yılın en düşük işsizliği

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, mayısta bir önceki aya kıyasla 27 bin kişi azalarak 3 milyon 11 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,4 ile 2012 yılından bu yana en düşük seviyeye indi. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,1 puan azaldı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda ise yüzde 19,3 olduğu hesaplandı.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 50'YE ÇIKTI

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, mayısta aylık bazda 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bin oldu. İstihdam oranı ise 0,4 puanlık artarak yüzde 50 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Bu oran erkeklerde yüzde 67,3 iken kadınlarda yüzde 33 olarak kayıtlara geçti. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda, bir önceki aya kıyasla 245 bin kişi artarak 35 milyon 931 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,3 puan artışla yüzde 54,5 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 37,1 olarak belirlendi.

İŞ GÜCÜNE KATILIM ZİRVEDE

İş gücü istatistiklerini sosyal medya hesabından değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dezenflasyon sürecinde uyguladıkları istihdam dostu politikalar sayesinde ekonominin istihdam üretmeye devam ettiğini belirtti. Ekonominin potansiyeli açısından önemli bir gösterge olan iş gücüne katılma oranının yüzde 54,5 ile tarihi zirveyi gördüğünün altını çizen Yılmaz, “İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için gençlerin ve kadınların üretimde daha fazla rol üstlenmesini önemsiyoruz. Bu çerçevede uyguladığımız politikalar sayesinde gençlerde işsizlik geçen yılın aynı ayına göre 1,3 puan azalarak yüzde 15, kadınlarda ise aynı oran 2 puan azalarak yüzde 11 olarak gerçekleşmiştir. Dezenflasyon döneminde ilerlerken, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun her kesimini kapsayan, girişimciliği ve yenilikçiliği destekleyen kalkınma odaklı politikalarımızla istihdamı artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Gençlerin istihdamı sevindirici

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da geçmiş dönemlerde yüzde 25’lere kadar yükselen genç işsizlik oranının yüzde 15’e düşmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu vurguladı. İhracattaki artış ve ithalattaki düşüş eğiliminin ekonomik büyümeye pozitif katkı sağlayarak istihdam göstergelerini desteklediğini aktaran Bolat, “Türkiye ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyümüş, net ihracatın büyümeye katkısı yüzde 1,6 puan olmuştur. İhracatı artırmaya yönelik aldığımız aksiyonlar yanında, yerli üreticileri haksız ve kural dışı rekabete karşı korumaya yönelik ithalat politikalarımızla üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BEKLEDİĞİMİZ SONUÇLARI ALIYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 12.Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini dile getirerek, “Attığımız adımlar ile istihdamımız büyüyor, işsizlik oranları gerilemeye devam ediyor. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme için attığımız kararlı adımların neticesinde işsizlik verilerinde de beklediğimiz sonuçları alıyoruz” diye konuştu.







