Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi 13 Kasım altın fiyatları Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

13 kasım 2020 altın fiyatları gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor?

13 Kasım altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları 13 Kasım itibari gündemde yerini alıyor. Sert düşüşler devam ediyor. Gram altın an itibari ile 463 liradan alınıyor, 467 liradan satılıyor. Peki güncel fiyatlar ne düzeyde? Çeyrek altın ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Dolardaki düşüşle beraber gram bazında 470 TL' altını test eden altın fiyatları, güncel gelişmeleri fiyatlamalarında doğrudan baz alıyor. Peki, analistlerin altın yorumları çerçevesinde altın fiyatları düşecek mi artacak mı? İşte, 13 Kasım güncel fiyatları hakkında detaylı bilgiler haberimizde...

ALTIN FİYATLARI: 13 KASIM 2020

Gram altın an itibari ile 463 liradan alınıyor, 467 liradan satılıyor.

Çeyrek altının satış fiyatı 756 liradan işlem görürken, 772 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 1.513 liradan işlem görürken, 1.544 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 3.114 liradan işlem görürken, 3.145 liradan bozduruluyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,17 azalışla 466,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 756,00 lira, Cumhuriyet altını 3.094,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 1,17 düşüşle 466,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, bir önceki gün ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • ÇARŞAMBA PERŞEMBE
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 471,80 472,00 466,30 466,50
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.110,00 3.131,00 3.073,00 3.094,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 430,00 434,00 425,30 429,30
  • Lira(Tam) Ziynet 3.039,00 3.059,00 3.003,00 3.023,00
  • Yarım Ziynet 1.520,00 1.530,00 1.502,00 1.512,00
  • Çeyrek Ziynet 760,00 765,00 751,00 756,00

Dolar 7.70'in altını gördü
EKONOMİ
Dolar 7.70'in altını gördü

Merkez Bankası toplam rezervlerinde artış yaşandı
EKONOMİ
Merkez Bankası toplam rezervlerinde artış yaşandı

EFT ve havale saati değişiyor: Yeni havale EFT saati kaç?
EKONOMİ
EFT ve havale saati değişiyor: Yeni havale EFT saati kaç?
Abone Ol Google News
Bakanlık devreye girdi

Bakanlık devreye girdi

​Görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.
Bugün başlıyor

​​F1 heyecanı İstanbul'da yaşanıyor.
CHP içinde yalan polemiği

Trump'ın politikalarını takip et

Trump'ın politikalarını takip et

​ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den Biden'a tavsiye.

Van'da feci kaza

Van'da feci kaza

​Ölü ve yaralılar var.

Arsız ortaklık<br>sınır tanımıyor

Arsız ortaklık
sınır tanımıyor

​İsrail'le ihanet anlaşmasına imza atan BAE çizgiyi aşıyor.

Federasyon anayasası: CHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin taslağı ortaya çıktı

Federasyon anayasası: CHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin taslağı ortaya çıktı

CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin hazırladığı iddia edilen Anayasa taslağına Yeni Şafak ulaştı.
Üretimin düşmanı yüksek faiz

Üretimin düşmanı yüksek faiz

Faiz lobisi, PPK toplantısı öncesinde faiz artırımı için tehditlerine başladı.
Ermenistan Kelbecer’i boşaltıyor

Ermenistan Kelbecer’i boşaltıyor

Cephede bozguna uğrayan Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekiliyor.
S-400'ün İkinci <br>filosu da gelmeli

S-400'ün İkinci
filosu da gelmeli

​Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Ünal'dan çarpıcı açıklamalar.
Dubai iflasın eşiğinde

Dubai iflasın eşiğinde

Ortadoğu'daki savaşlarda kirli oyunlar oynayan BAE çıkmaza girdi.
Aylık 65 bin dolar ödüyorlar

Aylık 65 bin dolar ödüyorlar

​Mısır, Trump sonrası dönem için lobi hazırlığına girişti.
Avrupa'da <br>koronavirüs patlaması

Avrupa'da
koronavirüs patlaması

​İngiltere, İtalya ve Yunanistan'da korkutan sayılar.
Hem masada hem sahadayız

Hem masada hem sahadayız

Milli Savunma ​Bakanı Akar'dan Karabağ açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.