13 Kasım altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

Dolardaki düşüşle beraber gram bazında 470 TL' altını test eden altın fiyatları, güncel gelişmeleri fiyatlamalarında doğrudan baz alıyor. Peki, analistlerin altın yorumları çerçevesinde altın fiyatları düşecek mi artacak mı? İşte, 13 Kasım güncel fiyatları hakkında detaylı bilgiler haberimizde...
ALTIN FİYATLARI: 13 KASIM 2020
Gram altın an itibari ile 463 liradan alınıyor, 467 liradan satılıyor.
Çeyrek altının satış fiyatı 756 liradan işlem görürken, 772 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 1.513 liradan işlem görürken, 1.544 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 3.114 liradan işlem görürken, 3.145 liradan bozduruluyor.
PİYASALARDA SON DURUM
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,17 azalışla 466,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 756,00 lira, Cumhuriyet altını 3.094,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 1,17 düşüşle 466,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, bir önceki gün ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
- ÇARŞAMBA PERŞEMBE
- Alış Satış Alış Satış
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 471,80 472,00 466,30 466,50
- Cumhuriyet Ata Lira 3.110,00 3.131,00 3.073,00 3.094,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.) 430,00 434,00 425,30 429,30
- Lira(Tam) Ziynet 3.039,00 3.059,00 3.003,00 3.023,00
- Yarım Ziynet 1.520,00 1.530,00 1.502,00 1.512,00
- Çeyrek Ziynet 760,00 765,00 751,00 756,00