13 kasım 2020 altın fiyatları gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 13 Kasım altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları 13 Kasım itibari gündemde yerini alıyor. Sert düşüşler devam ediyor. Gram altın an itibari ile 463 liradan alınıyor, 467 liradan satılıyor. Peki güncel fiyatlar ne düzeyde? Çeyrek altın ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

Haber Merkezi 13 Kasım 2020, 08:47 Son Güncelleme: 13 Kasım 2020, 09:02 Diğer