140 milyar liralık destek paketi yarın Meclis'te

140 milyar liralık sosyal yardımı ve ilave desteği içeren torba teklifle, 15,5 milyon hak sahibinin emekli bayram ikramiyeleri 1.000'er lira artırılacak. İkramiyeler, 24-28 Mart'ta hesaplara geçecek. Teklifle, Doğum Yardımı Programı da yasal nitelik kazanacak. Buna göre, yeni çocuk sahibi olan 1 milyon aileye doğum yardımı yapılacak. Toplam doğum yardımının bu sene 22,8 milyar lira, 2030 yılına kadar da 111,4 milyar liraya ulaşacağı hesaplandı.