1.5 yıl sonra cari fazla

Cari işlemler dengesi haziran ayında ihracatın ve turizm gelirlerindeki artışın da desteğiyle 674 milyon dolar fazla verdi. Cari denge en son Ekim 2021’de 4,1 milyar dolarla rekor fazla vermişti. Böylece cari dengede 20 ay sonra fazla görüldü. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 5 milyar 584 milyon dolar fazla oluştu.





1.8 MİLYAR $’LIK PORTFÖY GİRİŞİ

Ocak-haziran döneminde cari açık 36,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari açık 56,5 milyar doları buldu. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler haziranda 135 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Portföy yatırımlarında 1.8 milyar dolar net giriş yaşandı. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 5 milyar dolar oldu. Bu kalem altında seyahatten kaynaklanan net gelirler 4,2 milyar dolara ulaştı. Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak diğer sektörler 17 milyon dolarlık net kullanım yaptı.





Hedefimiz kalıcı iyileşme

Rakamları değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Cari işlemlerdeki iyileşmeyi sürdürmek amacıyla başta mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik çalışmalarımız olmak üzere, Ticaret Bakanlığı olarak faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ekonomimizdeki önemli bir yapısal dönüşüm alanı olarak cari işlemler hesabındaki kalıcı iyileşme, makro-finansal istikrarı kuvvetlendirerek inovasyon odaklı yatırım ve üretim, ihracat, istihdam önceliklerimiz kapsamında sürdürülebilir refah artışı için önemli bir kazanım olacaktır.”



