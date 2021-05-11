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Ekonomi 17 Mayıs milat olsun
TÜRKİYE EKONOMİSİ

17 Mayıs milat olsun

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, tam kapanmanın sona ereceği 17 Mayıs sonrasında tedbirlere aynı titizlikle uyulması konusunda uyardı. Avdagiç, “Turizm sezonuna 20 gün kaldı. İstiyoruz ki süreç, hepimize kazandıracak bir süreç olsun” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
17 Mayıs milat olsun
Şekib Avdagiç

Tam kapanmanın bitmesine 1 hafta kala iş dünyasından önemli bir çağrı geldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Aylık 7,5 milyar dolar gelir elde ettiğimiz ve feda edemeyeceğimiz turizm sezonuna 20 gün kaldı. Turist rezervasyonlarının hızlanması için 5 bin vaka hedefine ulaşmamız şart” ifadesini kullandı.

30 MİLYON TURİST HEDEFİ İÇİN

Avdagiç, “17 Mayıs’ta büyük fedakarlıklarla açılacağımızı unutmamalıyız. O yüzden de her birimiz salgına karşı tedbirlerimizi artırıp, 5 bin vaka hedefinin altına inmeliyiz. Kalan bir haftada, 3 ayı kazanabiliriz” dedi. Avdagiç, 30 milyon turist hedefi için hep birlikte çalışılmasının önemine değinerek, “Şimdi ve 17 Mayıs’tan sonra eğer tedbirlere uymazsak, 40 bin, 50 bin vaka ile birlikte baş başa kalabiliriz. Bugün yaşadığımız zorlukların çok ötesinde sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla empati yapmamız ve bu sürecin en etkin şekilde aşılması için gayret göstermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

RAKİPLERE KOZ VERMEYELİM

Türkiye’nin salgını Avrupa ile eş zamanlı, hatta daha önde çözmesi gerektiğine dikkati çeken Avdagiç, “Türkiye’ye kısıtlama koyanların eline kozlar vermeyelim. Böylece hem ülkemize seyahat kısıtlaması olmaz, hem de işimiz için Avrupa’ya giderken 10 gün otelde kapalı kalmayız” açıklamasını yaptı.

17 Mayıs milat olsun

Türkiye’nin aşı hızının artmasıyla yaz aylarına rahat bir nefes alarak gireceğine inandığını aktaran Avdagiç, şunları kaydetti: “İstiyoruz ki 17 Mayıs’tan sonraki süreç, yazı hepimize kazandıracak bir süreç olsun. Çünkü hizmet sektörlerimiz için gözden çıkarılamayacak bir sezonun başındayız. Bu sebeple kısıtlamaları delmeyi ısrarla sürdürenleri, bu gayretlerinden vazgeçmeye bir kez daha çağırıyorum. Kimse ısrarla kısıtlamaları delmeye çalışmasın.”

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