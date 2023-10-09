19 lojistik merkezde dönüşüm başlıyor

Denize kıyısı olmayan 19 lojistik merkezi 'kuru limana' dönüştürülmesini içeren uluslararası anlaşma TBMM'den geçti. Anlaşmaya göre, sanayileşmiş ve ekolojik açıdan tehlikede olan bölgelerde kapasite sorunu çözülecek. Bu kapsamda, Türkiye'de Samsun Gelemen, Ankara Kazan, Kayseri Boğazküprü kuru liman yerleri olarak ayrıldı. Dünyadaki toplam ticaret hacminin yaklaşık yüzde 80'i güvenli ve düşük maliyetli olduğu için deniz yoluyla gerçekleşiyor.

Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmasına karşın geniş coğrafyasında sanayileşme potansiyeli yüksek çok sayıda lojistik merkez barındırıyor. Anlaşma ile bu merkezlerin deniz ulaşımına entegre hale getirilecek. İç pazardaki üreticilerin küresel aktörlere dönüştürülmesine olanak sağlanacak. Bu alanların uluslararası standartlara kavuşması için gereken zemin doğacak.

OPERASYONEL VERİMLİLİK

Kuru Limanlara İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma'ya taraf olan Türkiye, BM tarafından Asya-Pasifik bölgesinde kuru limanların geliştirilmesi sağlanan iş birliğini teşviklerinden de yararlanacak. Anlaşma, "kuru limanların uluslararası olarak tanınmasını, kuru liman altyapısına yatırımı kolaylaştırmayı, operasyonel verimliliği artırmayı ve taşımacılığın çevresel sürdürülebilirliğini artırmayı" hedefliyor.

GÜMRÜKLEME DE YAPILABİLİYOR

'Kuru liman' kavramı, kıyı liman genişletmesinin çok mümkün olmadığı yerlerde, yoğun nüfuslu sanayileşmiş ve ekolojik açıdan tehlikede olan bölgelerde kapasite problemini çözmek için alınan tüm tedbirleri içeriyor. Kuru limanlarla sayesinde kargolar, kara yolu taşımacılığından demir yolu veya deniz yolu taşıma modlarına rahat biçimde aktarılacak. Kuru limanlar gümrükleme dahil tüm işlemleri mümkün kılındığı lojistik merkezler olarak faaliyet gösterecek.

Anlaşmaya göre, Asya çapında benzeri lojistik merkezlere sahip olan taraf ülkelerin kuru limanlarını birbirlerine tanıtma olanağına da ulaşacak. Anlaşma kapsamında, Türkiye'nin de 19 lojistik merkezinin, 'kuru liman' olarak tanımlanacak.

Nerelerde kurulacak?

Türkiye’de 19 lojistik merkez, kuru liman olacak. Samsun Gelemen, Ankara Kazan, Kayseri Boğazküprü kuru liman yerleri olarak ayrıldı. Kuru liman potansiyeli olan yerler ise şunlar: Bozüyük Bilecik, Gökköy Balıkesir, Habur, Halkalı İstanbul, Hasanbey Eskişehir, Kaklık Denizli, Kars, Kayacık Konya, Köseköy İzmit, Mardin, Palandöken, Erzurum, Sivas, Türkoğlu Kahramanmaraş, Uşak, Yenice Mersin, Yeşilbayır İstanbul.







