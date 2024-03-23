2 ayda 4.3 milyon turist ağırladık

Yıla 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar turizm geliri hedefiyle adım atan turizm sektörü, ilk 2 ayda yabancı ziyaretçi sayısını artırmayı başardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ocak-şubat yabancı ziyaretçi verilerine göre, Türkiye’yi geçtiğimiz şubat ayında 2 milyon 294 bin 579 yabancı ziyaret etti. 2024 yılının ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 4 milyon 341 bin 606 oldu. Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,68 artış kaydedildi.

İLK ÜÇTE İRAN, RUSYA VE BULGARİSTAN VAR

İlk iki aydaki toplam yabancı ziyaretçi sayısı ise 4 milyon 341 bin 606 kişi oldu. Söz konusu dönemdeki ziyaretçi sayısında da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12 yükseliş yaşandı. İlk iki ayda en çok ziyaretçi gönderen ülke 437 binle İran oldu. İkinci sırada 433 bin ziyaretçi ile Rusya, üçüncü sırada 345 bin ziyaretçi ile Bulgaristan, dördüncü sırada 330 bin ziyaretçi ile Almanya ve beşinci sırada 207 bin ziyaretçi ile Gürcistan yer aldı. Bu dönemde 2023 yılının ilk iki ayına göre İran’da yüzde 95, Almanya’da yüzde 14,8, Bulgaristan’da yüzde 8,6 artış kaydedilirken Rusya’da 14,5 Gürcistan’da ise yüzde 5,2 düşüş yaşandı.

RUSYA LİDERLİĞİ KAPTIRDI

Şubat ayında en çok ziyaretçi gönderen ülke 226 bin ziyaretçi ile İran olurken onu 203 binle Rusya, 187 binle Almanya, 182 binle Bulgaristan ve 110 binle Gürcistan izledi. Bu dönemde 2023 yılının Şubat ayına göre İran’da yüzde 101,36, Almanya’da yüzde 28,85, Bulgaristan’da 21,22, Gürcistan’da ise yüzde 5,96 artış yaşanırken Rusya’da 10,81 düşüş kaydedildi.

En çok giriş İstanbul’dan

Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre şubat ayında ülkeye gelen 2 milyon 294 bin 579 yabancı ziyaretçinin 7 bin 106'sını günübirlikçiler oluşturdu. 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış kaydedildi. Ocak-şubat döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk beş il sırasıyla İstanbul, Edirne, Antalya, Artvin ve Ağrı oldu.







