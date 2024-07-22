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Ekonomi

2 bin 500 TL'lik fark ödemesi ağustosta

En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkaran düzenlemenin 28 Temmuz'a kadar yasalaşması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylece maaşlarında 2 bin 500 lira artışa gidilen 3,7 milyon emekliye temmuz ayına ait zam farkları da ağustosta ödenecek.

Uğur Duyan
04:00 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:56 - 22/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

En düşük emekli maaşını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkaran düzenleme, yarın TBMM Genel Kurulu'na geliyor. 3 milyon 703 bin 788 emeklinin aylıklarında artış öngören düzenleme, Genel Kurul'un ilk gündem maddesi olan vergi reformu paketi içinde görüşecek.

ERDOĞAN'IN ONAYINDAN SONRA

Teklif, TBMM'de yasalaşmasının ardından onay için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilecek.

Erdoğan'ın onayının ardından hemen Resmi Gazete'de yayınlanacak ve emekliler maaş farklarını almaya başlayacak. OECD Anlaşması kapsamındaki küresel asgari Kurumlar Vergisi ile yerel asgari Kurumlar Vergisi'ni de içeren yasa teklifinin, 28 Temmuz'a kadar yasalaşması ve yürürlüğe girmesi gerekiyor. Teklifin yasalaşmasından sonra aylıklarında 2 bin 500 lira artışa gidilen emeklilerin temmuz ayına ait zam farkları da ağustosta banka hesaplarına yatırılacak.

VERGİ ASLINDA UZLAŞMA KAPSAM DIŞI

Teklif içerisinde, vergi aslının uzlaşma kapsamından çıkarılması ve mükelleflerin aylık ve yıllık hasılat tutarlarının tespit edilmesi de bulunuyor. Düzenlemede başkası adına kayıtlı ödeme sistemleri veya banka hesapları aracılığıyla tahsilat yapan kişilere ceza verilmesi hedefleniyor.

HESABINI KULLANDIRANA 20 MİLYON LİRA CEZA

Kendi adına kayıtlı olan sistem, cihaz ya da hesabını kullandıranların da 20 milyon liraya kadar ceza alması öngörülüyor. Öte yandan, yabancı devlet kurum ve kuruluşları tarafından deprem nedeniyle yapılacak yardımlara KDV istisnası sağlanacak. Yurt dışına çıkış yapan vatandaşlardan alınacak harç tutarı da 500 liraya yükseltilecek.

EYT'li desteği sona eriyor

Meclis gündemine gelecek düzenlemede yer alan bir diğer başlık EYT'li emeklinin aynı işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde işverene verilen 5 puanlık teşviğin kaldırılması olacak. Söz konusu teşviğin kaldırılması sonrası EYT'li emekliyi asgari ücretten çalıştıran işverenin maliyeti 1.000 lira artacak.




#Emekli Maaşı
#EYT
#Ekonomi
22 dakika önce
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