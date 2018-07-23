2. el pazara yoğun ilgi

Kurdaki yukarı yönlü hareket, yeni araç fiyatlarında yaşanan artış otomobil pazarında yüzde 40’a varan daralmaya yol açtı. Yaşanan bu gelişmelere bağlı olarak sürücüler, alım tercihini ikinci el araçlardan yana kullandı. 2018 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle Türkiye’de ikinci el otomobil pazarı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9,97 oranında artarak 2 milyon 296 bin 780 adete ulaştı. 2017 yılında ise bu rakam 2 milyon 87 bin 708 adet olarak gerçekleşmişti. Mayıs ayı rakamları doğrultusunda ikinci el pazarını ve lüks araç satışlarını değerlendiren S&S Motors Genel Müdürü Ferhat Albayrak, ikinci elde yaşanan artışının sürdürülebilir olmadığını vurgularken, lüks araç pazarında yaşanan daralmayla ilgili olarak da önemli açıklamalarda bulundu.

Ferhat Albayrak

FİNANSMAN ŞİRKETİ ÇOK KREDİ VERİYOR

Ekonomik gidişatın pazardan bağımsız analiz edilmesi adına toplam kredi stokunun da çok önemli bir veri olduğunu kaydeden Albayrak, söz konusu toplam kredi stokunun 2018 yılı Mayıs ayı sonunda, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 16,97 artarak 54 milyar 515 milyon lira olduğunu belirtti. Ferhat Albayrak, “Mayıs ayı sonu itibariyle finansman şirketleri kredi hacmi toplamı ise 28 milyar 906 milyon lira, bankacılık sektörü kredi hacmi toplamı 25 milyar 608 milyon lira olmak üzere, toplam taşıt kredi stoku 54 milyar 515 milyon lira olarak gerçekleşiyor. Kısaca finansman şirketleri pazar payını yüzde 53'te tutarak halen bankalardan daha çok kredi veriyor” dedi.