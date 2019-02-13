Ekonomi 2 günde 150 ton sebze satıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2 günde 150 ton sebze satıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin 30 farklı noktasına kurulan ve halkın ilgi gösterdiği tanzim satış çadırlarında 2 günde 150 ton sebze satıldı.

Haber Merkezi DHA DHA
Ankara'da tanzim satış noktası.
Ankara'da tanzim satış noktası.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hafta başında sebze ve meyve fiyatlarındaki artışa karşı Çankaya, Altındağ, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Etimesgut, Sincan, Yenimahalle ve Gölbaşı'nda 30 farklı noktada tanzim çadırları kurdu. Tanzim satış noktalarında domates 3, patlıcan 4.5, biber 6, salatalık 4, soğan ve patates 2, ıspanak kilosu 4 liradan satışa çıkarıldı. Tarım Kredi Kooperatifleri'nden gelen ve kar amacı gütmeden halka ulaştırılan ürünler memnuniyet yarattı.

'ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE SATIŞ'

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, tanzim satış çadırlarına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Vatandaşta memnuniyet hakikaten çok üst seviyede. Biz de onlara her şeyin hem en kalitelisini hem de en ucuzunu üreticiden tüketiciye olacak şekilde sunmaya gayret ediyoruz. Şu an geldiğimiz noktada ilk gün vatandaşımıza 65 ton civarında, ikinci gün 85 ton ürün satışı gerçekleştirdik. Bugünün hasılatını akşam göreceğiz" dedi.

30 noktada satış yapıldığını ifade eden Tuzcuoğlu, "Yeni noktalar belirliyoruz. Vatandaşa ulaşacağımız nokta sayısını artıracağız. Bununla sınırlı kalınmayacak gibi. Çünkü yeni talepler var. Bu taleplere cevap vermek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

ENFLASYONLA CİDDİ MÜCADELE EDİLİYOR'

Refik Tuzcuoğlu, tanzim satış çadırlarından sonra marketlerde de bazı ürünlerde indirime gidildiğini kaydederek şöyle konuştu:

"Bazı ürünler mahiyeti itibarıyla daha çok satılıyor. Biz de stokları ona göre ayarlıyoruz. Domates birçok yerde kullanıldığı için o daha çok gidiyor. Ama patlıcan ona göre daha az satılıyor. Ortalamaya vurduğunuz zaman tüm ürünlere vatandaşın ilgisi var. Bu ürünleri satarken marketlerde de satışlar devam ediyor. Bu ürünler sadece bizim noktalarımızda yok. Her tarafta satılıyor. Biz bu anlamda vatandaşın biraz daha uygun, ucuz ve doğrudan üreticiden tüketiciye ulaşacağı bir zinciri oluşturduğumuz için daha cazip fiyatlar oluyor piyasaya göre. Bu anlamda da enflasyonla da ciddi bir mücadele ediliyor. Marketler zincirinde de indirime gidildiğini görüyoruz. Demek ki maksat hasıl oluyor, fiyatlara ulaşılıyor. Vatandaşın bu hizmetten memnuniyeti had safhada.

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'GEZİCİ OTOBÜSLERLE SATIŞ'

Refik Tuzcuoğlu, sadece merkez ilçeler değil taşrada da gezici otobüs ile sebze satışı yapılacağına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Hedef sadece Ankara merkez ve ilçeler değil. Taşra ilçeler de hedefte var. Oralara da bir seyyar otobüsümüz var. Onları da gezdirmeyi düşünüyoruz. Oralarda da bu hizmeti vermeyi düşünüyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla doğrudan üretici birliklerinden ve üreticiden buraya ürün transferini gerçekleştiriyoruz. Öyle olunca araya birçok aracı girmemiş oluyor. O avantajı biz vatandaşa aktarmış oluyoruz. Sistem böyle yürüyor."

Uygulamadan memnuniyetin yüksek olduğunu ifade eden Tuzcuoğlu, "Bir takım maksatlı çevrelerin bunu kullanmak isterken dahi vatandaş tepkilerini sosyal medyada görüyoruz. Çünkü son derece kaliteli ürünler satılıyor. Fiyatları son derece avantajlı. Piyasadaki fiyat yükselişleriyle alakalı vatandaş zihninde de bunu anlamlandırıyor. 'Niye bu fiyatlar artıyor?' vatandaş bunu değerlendiriyor" dedi.

KURU BAKLİYAT ÜRÜNLERİ SIRADA

Tuzcuoğlu, kuru bakliyat ürünleri olan nohut, mercimek gibi bir takım ürünlerle ilgili de çalışmalar olduğunu, satış noktalarının giderek artacağını kaydetti.

Tanzim satış noktalarından alışveriş yapan tüketiciler de uygulamadan memnun olduklarını, marketlerde ve pazarda çok daha yüksek fiyata aldıkları ürünleri, tanzim noktalarında uygun fiyata aldıklarını belirtti.

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