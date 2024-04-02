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Ekonomi

20 binden fazla kayıt dışı çalışan tespit edildi

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Şahin, sosyal güvenlik denetmenlerinin 2023 yılındaki teftişleri sonucu, 20 bin 811 kayıt dışı çalışanın tespit edildiğini söyledi.

14:48 - 2/04/2024 Salı
DHA
Arşiv
Arşiv

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği üyeleri, Ankara'da iftarda bir araya geldi. Programa, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcıları, genel müdür ve genel müdür yardımcıları, daire başkanları, il müdürleri, akademisyenler ve iş insanları katıldı.


Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Şahin, sahada her türlü riske ve zorluğa rağmen görevlerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, sosyal güvenlik denetmenlerinin SGK Merkez teşkilatına bağlı grup başkanlıkları olarak örgütlenmesi ile denetim sisteminin çok daha etkin ve verimli olacağını vurguladı. Dernek olarak SGK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sundukları denetim sistemi teklifinin, hayata geçmesi için yoğun bir çaba sarf ettiklerini kaydetti.


1,2 MİLYAR CEZA ÖNERİLDİ


Şahin, 2023 yılında sosyal güvenlik denetmenlerinin yaptığı inceleme, soruşturma, denetim ve teftişler neticesinde 101 bin 794 iş yerinin denetlendiğini söyledi. Şahin denetimlerde 20 bin 811 kayıt dışı çalışan, 2 bin 264 yabancı uyruklu çalışan, 1533 sahte iş yeri tespit edildiğini bildirdi. 5 bin 570 iş kazası ve meslek hastalığı incelemesi yapıldığını, 2 bin 418 kişinin boşandığı eşi ile birlikte yaşadığının tespiti ile gelir/aylıklarının kesildiğini aktaran Şahin, toplamda 1 milyar 263 milyon 159 bin 40 TL idari para cezası önerildiğini ifade etti.





#Sosyal Güvenlik
#kayıt dışı çalışan
#Mustafa Şahin
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