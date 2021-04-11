Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi 20 liralık yer fıstığını 800 liralık çam fıstığı diye satıyorlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

20 liralık yer fıstığını 800 liralık çam fıstığı diye satıyorlar

Aktarlar ve marketlerde kilosu 800 lirayı bulan çam fıstığı, bazı fırsatçılar tarafından içerisine yer fıstığı karıştırılarak 'dolmalık fıstık' adı altında çok uygun fiyata satılıyor. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, "Tüketici ambalajda gerçekten 'çam fıstığı' yazıyor mu bakmalı" dedi.

Haber Merkezi DHA
20 liralık yer fıstığını 800 liralık çam fıstığı diye satıyorlar
Çam fıstığının yüksek fiyatını düşürmek için birçok hileye başvuruluyor.

Bazı fırsatçılar maliyeti düşürmek ve daha fazla kar elde edebilmek adına vatandaşların sağlığını hiçe sayarak gıda ürünlerinde hile yapıyor. Son olarak hileye konu olan ürünlerden biri de kilosu 800 liraya kadar ulaşan çam fıstığı. Halk arasında dolmalık veya helva fıstığı olarak bilinen ve vatandaşların gramla satın aldığı ürünün kilosu 800 ile 1000 lira arasında değişiyor.

1 ton çam kozalağının ayıklanmasıyla yaklaşık 80 kilo elde edilen çam fıstığının yüksek fiyatını düşürmek için birçok hileye başvuruluyor. Kilogram fiyatını düşürmek isteyen bazı fırsatçılar çam fıstığını yer fıstığı ile karıştırarak internet üzerinden satıyor. Bazıları ise çam fıstığı yerine 'dolmalık fıstık' yazılı paketlerde çam fıstığını andıran yer fıstığı satarak, vatandaşı aldatıyor.

DHA

'AYIRT EDEBİLMEK İÇİN TADINA BAKARIZ'

Antalya'da 22 yıldır aktarlık yapan Mustafa Uzun, yer fıstığının küçük olanlarının çam fıstığından ayırt edilmesinin zor olduğunu söyledi. Uzun, “Çam fıstığı bizim sektörümüzde Güneriçi olarak bilinir. Bergama bölgesinde yoğun toplanan bir üründür. Halk arasında dolma ve helva fıstığı olarak bilinir. Kilosu 800 lira gibi rakamlara satılmakta. Düşük fiyattan satan yerler var. Yer fıstığı dediğimiz fıstığın en küçük ebatları buna çok benzemektedir. Birebir aynı gibi görünür hatta biz bile ayırt edebilmek için tadına bakarız. Çam fıstığı, kilosu 20 lira olan yer fıstığı ile birbirine çok benzer. Çam fıstığının içerisine yer fıstığı karıştırılarak fiyatı düşürülüyor" dedi.

DHA

'GRAMLA SATIYORUZ'

Çam fıstığının fiyatının binlerce liraya kadar ulaşabildiğini söyleyen Uzun, “Bu ürünün alım şekli genelde kilogram şeklinde değildir. Hatta marketlerde 20 gramlık paketler halinde satılır. 20 gramlık paketler halinde alındığında kilosu 1500 liraya kadar çıkıyor. Biz dökme usulü sattığımızdan dolayı müşterilerimize 50, 100, 150 gram şeklinde sunum yapabiliyoruz. 100 gramı şu an 80 liraya satıyoruz" diye konuştu.

FİYATIN YÜKSEKLİĞİ ÜRETİM ZORLUĞUNDAN

Çam fıstığının içerisindeki yağ, protein, potasyumla vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olduğunu söyleyen Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, “Çam ağaçlarının kozalaklarından toplanıyor, güneşte bekletiliyor, kabukları açılıyor, içerisindeki çam fıstıkları dışarı çıkıyor, tekrar soyuluyor, zahmetli bir süreçten geçiyor. Kilosu şu an neredeyse 1000 liraya yakın. Toplanmasından tüketiciye ulaşmasına kadar çok meşakkatli bir ürün. Fiyatının yüksekliği de bu zorluklardan geliyor" dedi.

DHA

'DOLMALIK FISTIK DİYE BAŞKA FISTIKLAR SATIYORLAR'

Satın alınan ürünün gerçekten çam fıstığı olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini belirten Manavoğlu, “Bazen ise çam fıstığı yazan ürünleri 60-70 lira gibi rakamlara görebiliyoruz. Burada tüketici ambalajda gerçekten 'çam fıstığı' yazıyor mu diye bakmalı. Çam fıstığı yerine farklı fıstıklar koyarak 'dolmalık fıstık' adı altında tüketiciye uygun fiyatlı satılabiliyor. Aslında çam fıstığı besin içeriği ve lezzet anlamında değerli bir ürün. İçerisindeki fıstık çam fıstığı mı kontrol edilmeli. Tadında ve kokusunda bir değişiklik varsa aslında çam fıstığı değil bambaşka bir fıstık tüketiliyor" diye konuştu.

Şanlıurfa'da 'yeşil altın'da üretim patlaması: Fıstıkları koyacak yer kalmadı
FOTOĞRAF 22
Title
Türkiye'nin en verimli arazilerinin bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu yıl hasadı tamamlanan fıstıkta rekolte 200 bin ton civarında gerçekleşti. Şanlıurfa’da çiftçiler, bahçelerinde topladığı fıstıkları satışını yapmak üzere Paşabağı Mahallesi'nde bulunan Şıracılar ve Kuruyemişçiler Pazarı'na getirdi.
Title
Bu yıl fıstıkta yüksek rekolte gelmesi nedeniyle satışa getirilen fıstıklar, depo ve ambarlarda yer kalmayınca pazar yerine kurulan çadırlarda istiflenmeye başlandı.
Title
Şanlıurfa Şıracılar ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Ahmet Aslan, bu yıl fıstıkta 200 bin ton rekolte ile rekor kırıldığını söyledi. Önceki yılların iki katı ürün rekoltesine ulaşıldığını anlatan Aslan, Şanlıurfa genelinde bu yıl 200 bin ton yüksek rekolte geldi. Mahsul çok iyi, fiyatlar da fena değil. Bu yıl tek bir şikayetimiz var.
Title
Yüksek rekolte dolayısıyla depolarda, iş yerlerimizde fıstık koyacak yerimiz kalmadı. Artık naylon çadırlar kurup fıstıkları istifliyoruz. Ama bu durumda bizi kara kara düşündürüyor. Yağış olduğu zaman hepimiz perişan olacağız. Bunun için bize yeni bir fıstık hallinin yapılmasını istiyoruz diye konuştu.
Title
Aslan, yüksek rekoltenin ardından baklavalık fıstığın kilosunun 50-55 TL arasında satıldığını da ifade etti.
Title
Pazarda komisyonculuk yapan esnaf, 'var yılı' olması nedeniyle hasadı tamamlanan fıstıkların kendilerine getirildiğini belirterek, Depo ve ambarlar dolduğu için fıstıkları, pazar alanındaki çadırların içinde muhafaza ediyoruz.
Title
Tek endişemiz yağış olması halinde fıstıkların zarar görmesi. Bu konuda yetkililerin, fıstıkları muhafaza edecek bir depo oluşturmasını istiyoruz dedi. Fıstık sahipleri de pazara bıraktıkları ürünlerinin bir an önce satılmasını beklediklerini kaydetti.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Şanlıurfa'da 'yeşil altın'da üretim patlaması: Fıstıkları koyacak yer kalmadı
Şanlıurfa'da bu yıl hasadı gerçekleştirilen ve halk arasında 'yeşil altın' olarak nitelendirilen Antep fıstığında rekoltenin yüksek olması nedeniyle Şıracılar Pazarı'nda fıstıkları koyacak yer kalmadı. Depoların ve ambarların dolup taştığı pazarda fıstıklar naylon çadırlarda istiflenerek satışa sunuluyor.

Gaziantepli ustadan fıstıklı kebap: Yiyen bir daha vazgeçemiyor
FOTOĞRAF 16
Title
Gastronomi kenti Gaziantep'te kebapçılık yapan Necdet Kılıçoğlu, kente has Antep fıstığı ile eti birleştirerek yeni bir kebap türü buldu.
Title
Dövülmüş kuzu etinin içine tane Antep fıstığı koyan Kılıçoğlu, daha sonra eti kekik, tuz, karabiber ve zeytinyağında marine ederek mangalda pişiriyor.
Title
Etli fıstık dürüm ismini verdiği yeni kebabı ilgi toplayan Kılıçoğlu şimdi talebe yetişemiyor.
Title
Antep fıstığının tatlılar dışındaki yemeklere de kullanılabildiğini göstermek istediğini söyleyen Necdet Kılıçoğlu, Bu sezonumuz bizim fıstık sezonumuz. Biz de yeni bir inavasyon yaparak fıstıkla eti buluşturduk.
Title
Fıstıklı et dürümü ortaya çıkardık. Bizce müthiş bir şey oldu ve baya bir talep almaya başladık. Günde 20-30 porsiyon civarında satışımız var. Kuzunun budundan aldığımız kısmı ince ince kesip, dövecekle elden geçiriyoruz.
Title
İçine kekik, tuz, çekilmiş ve tane Antep fıstığı dürüm edip sarıyoruz. Sonra bu eti şişe geçirip mangalda pişiriyoruz.
Title
Hem kentimizde sabah saatlerinde tüketilen katmerin hem da akşam yenilen kuşbaşı kebabın tadını alıyoruz. Şu ana kadar çok güzel tepkiler topladık yemeğe gelenler çok beğendi. İnşallah ürünümüzün patent başvurusunu yaptık, hayırlısı ile patentini de alacağız dedi.
Title
Fıstıklı et dürümü yemeye gelenler ise yeni keşfedilen kebabın tadına doyum olmadığını söyleyerek, yerli ve yabancı turistleri bu lezzeti tatmaya davet etti.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Gaziantepli ustadan fıstıklı kebap: Yiyen bir daha vazgeçemiyor
Gaziantep denildiğinde akla gelen iki lezzet kebap ve Antep fıstığı. 'Peki bu iki meşhur lezzet birleşse nasıl olur' diye merak eden Gaziantepli bir usta, şimdi taleplere yetişemiyor. Kebap ustası Necdet Kılıçoğlu, taze Antep fıstığını ete sarıp, kebap yaptı. 'Fıstıklı et dürümü' ismi verdiği ve patent başvurusunda bulunduğu kebabı yiyen yerli ve yabancı turistler bu lezzeti tekrar tatmak için geliyor.

Manzara için Boğaz'daki fıstık çamını kesenlere büyük tepki: İbretlik bir ceza için kurumla irtibattayız
FOTOĞRAF 11
Title
Olay Bestekar Selahattin Pınar Sokak’taki bir binada meydana geldi. İddialara göre 4 katlı binanın bahçesinde bulunan orman ürünü fıstık çamı kesildi.
Title
Ağacın kesilmesine tanıklık edenler olayın videosunu sosyal medyada paylaştı. Paylaşım üzerine harekete geçen Üsküdar Belediyesi ekipleri adrese giderek incelemelerde bulundu. Belediye ekipleri incelemenin ardından yaptığı açıklamada “İhbarı alır almaz olay yerine intikal ederek özel mülkteki orman ağacının kesildiğini tespit ettik. Ceza yetkisi İl Orman İşletme Müdürlüğü’nde olduğundan tutanağı ilgili kuruma ilettik. İbretlik bir ceza için kurumla irtibat halindeyiz” dediler. Orman ağacı vasfındaki ağaç özel mülk alanında bulunduğu için Üsküdar Belediyesi ekipleri sadece tespit tutanağı tuttu. Bu tutanak İl Orman İşletme Müdürlüğü’ne gönderildi.
Title
Sosyal medyada paylaşılan videoda 3 kişinin ağaca bir halat bağladığı, bir kişinin ise kesme motoruyla ağacı kestiği görülüyor. Ağacın kesim işleminin ardından üç kişi tarafından halatla çekilerek bahçeye devrilmesi sağlanıyor. Öte yandan ağacın bitişiğindeki bir başka çam ağacının da bazı dallarının kesildiği görüldü
Title
Aynı sokakta yaşayan vatandaşlar orman ağacının kesilmesine tepki gösterdi. Gül Oran, “Kesilmesi yanlış tabii. Bu bölgede manzara olduğu için insanlar engel olarak görüyor ağaçları. Aslında çok yüksek ağaçlar olmaması lazım. Manzara seyretmek istiyorlar ama yine de tarihi ağaçlara saygılıyım. Bizim bahçede var ama kesmiyoruz “diye konuştu.
Title
Başka bir vatandaş ise “Çok detayı bilmiyorum ama makineler çalışıyordu. Sesleri duyuyorduk.Tarihi bir ağaçmış. Manzaraları açıldı” dedi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Manzara için Boğaz'daki fıstık çamını kesenlere büyük tepki: İbretlik bir ceza için kurumla irtibattayız
Üsküdar'da İstanbul Boğazı manzaralı 4 katlı bir binanın bahçesinde bulunan fıstık çamının kesilmesine çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan videoda 3 kişinin ağaca bir halat bağlaması, bir kişinin ise kesme motoruyla ağacı kesmesi yer alıyor. Üsküdar Belediyesi ekipleri düzenledikleri tutanağı, ceza yetkisinin bulunduğu İl Orman İşletme Müdürlüğü'ne gönderdi. Belediye yetkilileri, "İbretlik bir ceza için kurumla irtibat halindeyiz" dediler.

Gaziantep’in yeni lezzeti ‘Fıstık Kebabı’
FOTOĞRAF 15
Title
İçerisinde kaburga eti, tuz ve Antep fıstığı bulunan ‘Fıstık Kebabı’nın yapımı öncelikle etin zırhtan geçirilmesi ile başlıyor. Daha sonra tuz ve çekilmiş fıstık ile harmanlanan kıyma, kebap şişlerine saplanarak tezgâhlardaki yerini alıyor.
Title
Fıstığın kebapta da yer aldığını ifade eden kebapçı ustası Faruk Kılınçoğlu fıstık ve kaburga etinin karışımıyla ortaya çok güzel bir lezzetin çıktığını söyledi.
Title
Fıstık kebabına çok fazla rağbet olduğunu ve güzel bir lezzetin ortaya çıktığını ifade eden kebapçı ustası Faruk Kılınçoğlu, Fıstık Kebabına talep çok fazla var. Kaburga eti, fıstık ve tuzla yapıyoruz. Lezzetli yemeğimize her şeyde olduğu gibi fıstık kullanıyoruz...
Title
Gaziantep’te fıstık bizim olmazsa olmazımızdır. Yağlı yağsız yemeklerde, ana yemeklerde ve kahvaltılarda tüketiyoruz. Kaburga eti ve fıstığın buluşması gerçekten çok farklı bir tat ortaya çıkardı. Şu anda şehir dışı ve yurt dışında gelen müşterilerimizin yoğun talebi var” diye konuştu.
Title
Fiyatının uygun olduğunu ve fıstığın yemeklere lezzet kattığını belirten Kılınçoğlu, “Fıstık girdiği her şeyin tadını değiştirerek lezzetli hale getiriyor...
Title
Gaziantep’te akla ilk olarak baklava, fıstık ve lahmacun geliyor. Gaziantep’e gelen misafirler fıstıklı yiyecekler tüketmek istiyor. Bizde fıstığı kaburga etiyle birleştirerek güzel bir tat ortaya çıkardık. Kaburga etini zıhlayarak tuz atıyoruz..
Title
Yurt içi ve yurt dışından özellikle fıstık kebabı yemek için geldiklerini belirten vatandaşlar ise çok güzel bir tat olduğunu, herkesin yerinde yapılışını görerek yemeleri gerektiğini ifade etti.
Title
Gaziantep’in yeni lezzeti ‘Fıstık Kebabı’
Title
Gaziantep’in yeni lezzeti ‘Fıstık Kebabı’
Title
Gaziantep’in yeni lezzeti ‘Fıstık Kebabı’
Title
Gaziantep’in yeni lezzeti ‘Fıstık Kebabı’
Title
Gaziantep’in yeni lezzeti ‘Fıstık Kebabı’
Title
Gaziantep’in yeni lezzeti ‘Fıstık Kebabı’
Title
Gaziantep’in yeni lezzeti ‘Fıstık Kebabı’
Title
Gaziantep’in yeni lezzeti ‘Fıstık Kebabı’
Gaziantep’in yeni lezzeti ‘Fıstık Kebabı’
Gaziantep'e bölgenin yeşil altını olarak bilinen Antep fıstığı ile kuzunun kaburga etinin buluşmasıyla ortaya çıkan 'Fıstık Kebabı', yoğun ilgi görüyor.


Abone Ol Google News
40 mesleğebelge zorunluluğu

40 mesleğe
belge zorunluluğu

​Belge almayanlar çalışamayacak.
Fıstık gibi sahtekarlık

Fıstık gibi sahtekarlık

​20 liralık yer fıstığını 800 liralık çam fıstığı diye satıyorlar.
Aya gidecek uzay aracı ilk kez ateşlendi: Milli roket motoru ilk sınavını başarıyla geçti

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

Burayı temizleyin

Burayı temizleyin

​Kongre baskınında Mike Pence'in Pentagon'u aradığı ortaya çıktı.

​'Künefe çeviren adam' heykeli yeniden yerine monte edildi.

​Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde 400 kişilik 'korona' partisi.
Doluluk oranında rekor seviye

Doluluk oranında rekor seviye

​İstanbul barajlarında ne kadar su var?

​İçişleri Bakanı Soylu Çankaya'da evi yıkılan vatandaşı teselli etti.

Erdoğan ve ​Zelenskiy İstanbul'da bir araya geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.