​20 liralık yer fıstığını 800 liralık çam fıstığı diye satıyorlar.

Bazı fırsatçılar maliyeti düşürmek ve daha fazla kar elde edebilmek adına vatandaşların sağlığını hiçe sayarak gıda ürünlerinde hile yapıyor. Son olarak hileye konu olan ürünlerden biri de kilosu 800 liraya kadar ulaşan çam fıstığı. Halk arasında dolmalık veya helva fıstığı olarak bilinen ve vatandaşların gramla satın aldığı ürünün kilosu 800 ile 1000 lira arasında değişiyor.

1 ton çam kozalağının ayıklanmasıyla yaklaşık 80 kilo elde edilen çam fıstığının yüksek fiyatını düşürmek için birçok hileye başvuruluyor. Kilogram fiyatını düşürmek isteyen bazı fırsatçılar çam fıstığını yer fıstığı ile karıştırarak internet üzerinden satıyor. Bazıları ise çam fıstığı yerine 'dolmalık fıstık' yazılı paketlerde çam fıstığını andıran yer fıstığı satarak, vatandaşı aldatıyor.

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DHA

'AYIRT EDEBİLMEK İÇİN TADINA BAKARIZ'

Antalya'da 22 yıldır aktarlık yapan Mustafa Uzun, yer fıstığının küçük olanlarının çam fıstığından ayırt edilmesinin zor olduğunu söyledi. Uzun, “Çam fıstığı bizim sektörümüzde Güneriçi olarak bilinir. Bergama bölgesinde yoğun toplanan bir üründür. Halk arasında dolma ve helva fıstığı olarak bilinir. Kilosu 800 lira gibi rakamlara satılmakta. Düşük fiyattan satan yerler var. Yer fıstığı dediğimiz fıstığın en küçük ebatları buna çok benzemektedir. Birebir aynı gibi görünür hatta biz bile ayırt edebilmek için tadına bakarız. Çam fıstığı, kilosu 20 lira olan yer fıstığı ile birbirine çok benzer. Çam fıstığının içerisine yer fıstığı karıştırılarak fiyatı düşürülüyor" dedi.

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DHA

'GRAMLA SATIYORUZ'

Çam fıstığının fiyatının binlerce liraya kadar ulaşabildiğini söyleyen Uzun, “Bu ürünün alım şekli genelde kilogram şeklinde değildir. Hatta marketlerde 20 gramlık paketler halinde satılır. 20 gramlık paketler halinde alındığında kilosu 1500 liraya kadar çıkıyor. Biz dökme usulü sattığımızdan dolayı müşterilerimize 50, 100, 150 gram şeklinde sunum yapabiliyoruz. 100 gramı şu an 80 liraya satıyoruz" diye konuştu.

FİYATIN YÜKSEKLİĞİ ÜRETİM ZORLUĞUNDAN

Çam fıstığının içerisindeki yağ, protein, potasyumla vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olduğunu söyleyen Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, “Çam ağaçlarının kozalaklarından toplanıyor, güneşte bekletiliyor, kabukları açılıyor, içerisindeki çam fıstıkları dışarı çıkıyor, tekrar soyuluyor, zahmetli bir süreçten geçiyor. Kilosu şu an neredeyse 1000 liraya yakın. Toplanmasından tüketiciye ulaşmasına kadar çok meşakkatli bir ürün. Fiyatının yüksekliği de bu zorluklardan geliyor" dedi.

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DHA

'DOLMALIK FISTIK DİYE BAŞKA FISTIKLAR SATIYORLAR'

Satın alınan ürünün gerçekten çam fıstığı olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini belirten Manavoğlu, “Bazen ise çam fıstığı yazan ürünleri 60-70 lira gibi rakamlara görebiliyoruz. Burada tüketici ambalajda gerçekten 'çam fıstığı' yazıyor mu diye bakmalı. Çam fıstığı yerine farklı fıstıklar koyarak 'dolmalık fıstık' adı altında tüketiciye uygun fiyatlı satılabiliyor. Aslında çam fıstığı besin içeriği ve lezzet anlamında değerli bir ürün. İçerisindeki fıstık çam fıstığı mı kontrol edilmeli. Tadında ve kokusunda bir değişiklik varsa aslında çam fıstığı değil bambaşka bir fıstık tüketiliyor" diye konuştu.



FOTOĞRAF 22 Türkiye'nin en verimli arazilerinin bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu yıl hasadı tamamlanan fıstıkta rekolte 200 bin ton civarında gerçekleşti. Şanlıurfa’da çiftçiler, bahçelerinde topladığı fıstıkları satışını yapmak üzere Paşabağı Mahallesi'nde bulunan Şıracılar ve Kuruyemişçiler Pazarı'na getirdi. Bu yıl fıstıkta yüksek rekolte gelmesi nedeniyle satışa getirilen fıstıklar, depo ve ambarlarda yer kalmayınca pazar yerine kurulan çadırlarda istiflenmeye başlandı. Şanlıurfa Şıracılar ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Ahmet Aslan, bu yıl fıstıkta 200 bin ton rekolte ile rekor kırıldığını söyledi. Önceki yılların iki katı ürün rekoltesine ulaşıldığını anlatan Aslan, Şanlıurfa genelinde bu yıl 200 bin ton yüksek rekolte geldi. Mahsul çok iyi, fiyatlar da fena değil. Bu yıl tek bir şikayetimiz var. Yüksek rekolte dolayısıyla depolarda, iş yerlerimizde fıstık koyacak yerimiz kalmadı. Artık naylon çadırlar kurup fıstıkları istifliyoruz. Ama bu durumda bizi kara kara düşündürüyor. Yağış olduğu zaman hepimiz perişan olacağız. Bunun için bize yeni bir fıstık hallinin yapılmasını istiyoruz diye konuştu. Aslan, yüksek rekoltenin ardından baklavalık fıstığın kilosunun 50-55 TL arasında satıldığını da ifade etti. Pazarda komisyonculuk yapan esnaf, 'var yılı' olması nedeniyle hasadı tamamlanan fıstıkların kendilerine getirildiğini belirterek, Depo ve ambarlar dolduğu için fıstıkları, pazar alanındaki çadırların içinde muhafaza ediyoruz. Tek endişemiz yağış olması halinde fıstıkların zarar görmesi. Bu konuda yetkililerin, fıstıkları muhafaza edecek bir depo oluşturmasını istiyoruz dedi. Fıstık sahipleri de pazara bıraktıkları ürünlerinin bir an önce satılmasını beklediklerini kaydetti. Şanlıurfa'da 'yeşil altın'da üretim patlaması: Fıstıkları koyacak yer kalmadı Şanlıurfa'da bu yıl hasadı gerçekleştirilen ve halk arasında 'yeşil altın' olarak nitelendirilen Antep fıstığında rekoltenin yüksek olması nedeniyle Şıracılar Pazarı'nda fıstıkları koyacak yer kalmadı. Depoların ve ambarların dolup taştığı pazarda fıstıklar naylon çadırlarda istiflenerek satışa sunuluyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 16 Gastronomi kenti Gaziantep'te kebapçılık yapan Necdet Kılıçoğlu, kente has Antep fıstığı ile eti birleştirerek yeni bir kebap türü buldu. Dövülmüş kuzu etinin içine tane Antep fıstığı koyan Kılıçoğlu, daha sonra eti kekik, tuz, karabiber ve zeytinyağında marine ederek mangalda pişiriyor. Etli fıstık dürüm ismini verdiği yeni kebabı ilgi toplayan Kılıçoğlu şimdi talebe yetişemiyor. Antep fıstığının tatlılar dışındaki yemeklere de kullanılabildiğini göstermek istediğini söyleyen Necdet Kılıçoğlu, Bu sezonumuz bizim fıstık sezonumuz. Biz de yeni bir inavasyon yaparak fıstıkla eti buluşturduk. Fıstıklı et dürümü ortaya çıkardık. Bizce müthiş bir şey oldu ve baya bir talep almaya başladık. Günde 20-30 porsiyon civarında satışımız var. Kuzunun budundan aldığımız kısmı ince ince kesip, dövecekle elden geçiriyoruz. İçine kekik, tuz, çekilmiş ve tane Antep fıstığı dürüm edip sarıyoruz. Sonra bu eti şişe geçirip mangalda pişiriyoruz. Hem kentimizde sabah saatlerinde tüketilen katmerin hem da akşam yenilen kuşbaşı kebabın tadını alıyoruz. Şu ana kadar çok güzel tepkiler topladık yemeğe gelenler çok beğendi. İnşallah ürünümüzün patent başvurusunu yaptık, hayırlısı ile patentini de alacağız dedi. Fıstıklı et dürümü yemeye gelenler ise yeni keşfedilen kebabın tadına doyum olmadığını söyleyerek, yerli ve yabancı turistleri bu lezzeti tatmaya davet etti. Gaziantepli ustadan fıstıklı kebap: Yiyen bir daha vazgeçemiyor Gaziantep denildiğinde akla gelen iki lezzet kebap ve Antep fıstığı. 'Peki bu iki meşhur lezzet birleşse nasıl olur' diye merak eden Gaziantepli bir usta, şimdi taleplere yetişemiyor. Kebap ustası Necdet Kılıçoğlu, taze Antep fıstığını ete sarıp, kebap yaptı. 'Fıstıklı et dürümü' ismi verdiği ve patent başvurusunda bulunduğu kebabı yiyen yerli ve yabancı turistler bu lezzeti tekrar tatmak için geliyor.

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FOTOĞRAF 11 Olay Bestekar Selahattin Pınar Sokak’taki bir binada meydana geldi. İddialara göre 4 katlı binanın bahçesinde bulunan orman ürünü fıstık çamı kesildi. Ağacın kesilmesine tanıklık edenler olayın videosunu sosyal medyada paylaştı. Paylaşım üzerine harekete geçen Üsküdar Belediyesi ekipleri adrese giderek incelemelerde bulundu. Belediye ekipleri incelemenin ardından yaptığı açıklamada “İhbarı alır almaz olay yerine intikal ederek özel mülkteki orman ağacının kesildiğini tespit ettik. Ceza yetkisi İl Orman İşletme Müdürlüğü’nde olduğundan tutanağı ilgili kuruma ilettik. İbretlik bir ceza için kurumla irtibat halindeyiz” dediler. Orman ağacı vasfındaki ağaç özel mülk alanında bulunduğu için Üsküdar Belediyesi ekipleri sadece tespit tutanağı tuttu. Bu tutanak İl Orman İşletme Müdürlüğü’ne gönderildi. Sosyal medyada paylaşılan videoda 3 kişinin ağaca bir halat bağladığı, bir kişinin ise kesme motoruyla ağacı kestiği görülüyor. Ağacın kesim işleminin ardından üç kişi tarafından halatla çekilerek bahçeye devrilmesi sağlanıyor. Öte yandan ağacın bitişiğindeki bir başka çam ağacının da bazı dallarının kesildiği görüldü Aynı sokakta yaşayan vatandaşlar orman ağacının kesilmesine tepki gösterdi. Gül Oran, “Kesilmesi yanlış tabii. Bu bölgede manzara olduğu için insanlar engel olarak görüyor ağaçları. Aslında çok yüksek ağaçlar olmaması lazım. Manzara seyretmek istiyorlar ama yine de tarihi ağaçlara saygılıyım. Bizim bahçede var ama kesmiyoruz “diye konuştu. Başka bir vatandaş ise “Çok detayı bilmiyorum ama makineler çalışıyordu. Sesleri duyuyorduk.Tarihi bir ağaçmış. Manzaraları açıldı” dedi. Manzara için Boğaz'daki fıstık çamını kesenlere büyük tepki: İbretlik bir ceza için kurumla irtibattayız Üsküdar'da İstanbul Boğazı manzaralı 4 katlı bir binanın bahçesinde bulunan fıstık çamının kesilmesine çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan videoda 3 kişinin ağaca bir halat bağlaması, bir kişinin ise kesme motoruyla ağacı kesmesi yer alıyor. Üsküdar Belediyesi ekipleri düzenledikleri tutanağı, ceza yetkisinin bulunduğu İl Orman İşletme Müdürlüğü'ne gönderdi. Belediye yetkilileri, "İbretlik bir ceza için kurumla irtibat halindeyiz" dediler.

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