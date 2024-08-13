20 şehir 1 milyar doları geçti

Türkiye, temmuz ayında ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artırarak 22,5 milyar dolara taşıdı. Yılın ilk 7 ayında yapılan ihracat 148,8 milyar dolar olurken, son 12 ayda ise 261,5 milyar dolarlık ihracata imza atıldı. İhracata ilişkin olumlu hava iller bazında da görüldü. Ocak-temmuz döneminde 20 il, 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleş-tirirken 51 şehrin dış satımı arttı. Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin il bazındaki ihracat verilerini açıkladı. Buna göre, İstanbul, temmuzda 6 milyar 586 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu.

Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 53,8 gibi önemli oranda arttı. İstanbul'u 2 milyar 296 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 808 milyon dolarla İzmir, 1 milyar 277 milyon dolarla Bursa ve 1 milyar 135 milyon dolarla Tekirdağ takip etti.

İSTANBUL’A KIYMETLİ TAŞ DAMGASI

Geçen yılın aynı ayına göre, ihracatta en fazla artış yaşanan iller incelendiğinde ise İstanbul 2 milyar 304 milyon dolarlık artışla birinci oldu. Mega Kenti 323 milyon dolarlık artışla Çorum, 190 milyon dolarlık artışla Tekirdağ, 153 milyon dolarlık artışla Sakarya ve 76 milyon dolarlık artışla Eskişehir takip etti. Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı 958 milyon 731 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı.

İNGİLTERE ÖNE ÇIKTI

Bu faslı, 635 milyon 97 bin dolarla kazanlar ve makineler, 624 milyon 801 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarı izledi. İstanbul'un ihracatında, 567 milyon 246 bin dolarla İngiltere ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 483 milyon 116 bin dolarla Almanya ve 394 milyon 513 bin dolarla ABD izledi. Kocaeli ise en fazla ihracatı 241 milyon 843 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. Bu ülkeyi 149 milyon 524 bin dolarla Slovenya ve 136 milyon 9 bin dolarla Almanya takip etti. İzmir en fazla ihracatı 198 milyon dolarla Almanya'ya yaptı. Bu ülkeyi 178 milyon 167 bin dolarla ABD ve 123 milyon 456 bin dolarla Hollanda izledi.











