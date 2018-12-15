Ekonomi 2019a güçlü bir başlangıç
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2019’a güçlü bir başlangıç

İkinci 100 Günlük Eylem Planı’na iş dünyasından tam destek geldi. Planın zorlu yıla güçlü bir başlangıç imkanı sunacağını söyleyen İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, “Bu eylem planıyla 2019, üreticinin kazanç hanesine yazılacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İş dünyası İkinci 100 Günlük Eylem Planı'na tam destek verdi
İş dünyası İkinci 100 Günlük Eylem Planı'na tam destek verdi

İş dünyası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı'na tam destek verdi. Reel sektörün beklentilerine karşılık verildiğini belirten iş dünyası STK'ları, hem kamu kademesindeki işleyiş hızının artırılacağı hem de ekonomideki dengelenme sürecine güçlü bir katkı sağlanacağı görüşünde birleşiyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 454 projeli 24 milyar liralık İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nın, zorlu yıla güçlü başlangıç sağlayacağını ve Türkiye'ye dengeleme döneminde büyük enerji katacağını belirtti. Avdagiç, İkinci 100 Günlük Eylem Planı'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, icraat programının hayata geçirilmesiyle birlikte 2019'un, üreticinin kazanç hanesine yazılacağını kaydetti.

GELECEK İÇİN UMUT VERDİ

454 projeli 24 milyar liralık İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nın, zorlu yıla güçlü başlangıç sağlayacağını ve Türkiye'ye dengeleme döneminde büyük enerji katacağını belirten Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı eylem planında; sosyal konuların yanı sıra bürokrasinin hızlandırılması, enerjide yeni hedefler konulması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele, KDV iadelerinin ödenmesi, finansal istikrarın güçlendirilmesi, yüksek teknoloji yatırımlarına finansman sağlanması, milli üretim için KOBİ’lere destek vurguları son derece önemli. İcraat planı, iş dünyamıza gelecek için umut vermiştir."

Şekib Avdagiç

İLKİNİ BAŞARDIK BUNU DA BAŞARIRIZ

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, İkinci 100 Günlük Eylem Planı ile hedef ve stratejilerin daha da geliştirilerek hizmete sunulduğunu aktardı. Kopuz, “İlk 100 günlük eylem planında yakalanan yüzde 97’lik gerçekleşme performansı, İkinci 100 günlük plan için de hepimize umut veriyor. İkinci 100 Günlük Eylem Planı ile hedef ve stratejilerimizin daha da geliştirilerek hizmetimize sunulduğunu görüyoruz” diye konuştu.

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Ali Kopuz

KÜRESEL SORUNLAR TÜRKİYE’Yİ DE ZORLUYOR

Küresel sorunların Türkiye’yi de zorladığına dikkati çeken Kopuz, şöyle devam etti: “Küresel ekonomiden ‘büyümenin sürdürülebilirliği’ noktasında sinyaller parlak değil. FED’in ve Avrupa Merkez Bankası’nın 2019’da önemli parasal sıkılaştırma ‘yapamayacağına’ dair görüş ağırlık kazanıyor. Bu noktada her adımımızı dikkatle atmamız, ekonomi yönetimimizi desteklememiz ve daha evvel başardığımız gibi, bu rüzgardan en az etkilenerek yolumuza devam etmemiz gerekmektedir.”

Nurettin Özdebir

Devletin hızını artıracak

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, İkinci 100 Günlük Eylem Planı’nda devletin işleyiş hızını artıracak ve verimliliğini sağlayacak dijital uygulamaların ön plana çıktığını belirtti. Birinci 100 Günlük Eylem Planı’nın uygulanmasında büyük başarı sağlandığını belirten Özdebir, “İkinci 100 Günlük Eylem Planı’nda devletin işleyiş hızını artıracak ve verimliliğini sağlayacak dijital uygulamalar ön plana çıkmaktadır. Özel sektördeki verimlilik nasıl artırılmalı ise kamuda da verimlilik yönünde atılacak, dijitalleşmeye yönelik her adım önemlidir” ifadelerini kullandı.

Celal Koloğlu

Ekonomideki dönüşüme katkı

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, İkinci 100 Günlük Eylem Planı’nın, Türkiye ekonomisinin ihtiyacı olan yol haritasını ve gelecek projeksiyonunu kararlılıkla ortaya koyduğunu belirtti. İnşaat sektörünün yarattığı katma değer ve istihdam ile ekonominin taşıyıcı gücü olduğuna vurgulayan Koloğlu, “İkinci 100 Günlük Eylem Planı ekonomide hedeflenen dönüşümü sağlayacaktır. Türkiye’nin en büyük projelerinden Kanal İstanbul’un ihale süreci diğer yandan otoyollar, banliyö hatları, barajlar, içme suyu, atık suyu, kentsel dönüşüm projeleri gibi sektörümüzü ilgilendiren pek çok önemli husus eylem planında yer alıyor” dedi.

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