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Ekonomi 2019da oteller tamamen doldu
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

2019’da oteller tamamen doldu

Türkiye’nin turist sayısında giderek artan ivmesi turizm yatırımcılarını da cesaretlendirdi. Bu yılın hem iç hem dış pazarda hareketlilikle başladığını belirten Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği Başkanı Cem Karaca, “2019 yılında oteller tamamen doldu. 2020 yılı bağlantıları yapılmaya başlandı” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oteller tamamen doldu
Oteller tamamen doldu

Özellikle Ramazan Bayramı tatilinin açıklanmasının iç pazarda da ciddi bir hareketliliğe neden olduğunu anlatan Karaca, dış pazarda ise belirli bir artışın baştan beri öngörüldüğünü dile getirdi.

Daha önce direkt uçuşların olmadığı farklı destinasyonlardan Antalya’ya tarifeli uçaklar konulmasının da bu yılki hareketlilikte önemli bir etken olduğuna dikkati çeken Karaca, özellikle Orta Doğu olmak üzere bazı pazarların önünün açıldığını ifade etti.

CARİ AÇIĞI SORUNU TURİZMLE BİTEBİLİR

Amaçlarının Türkiye’ye daha fazla turist gelmesi ve daha fazla harcama yapması olduğunu aktaran Karaca, bu kapsamda yabancı turistin harcamalarını artıracak alternatif turizm işletmelerinin çoğalması gerektiğine dikkat çekti. Karaca, şöyle devam etti:

“Bu hedefe orta vadede ulaşabilirsek, Türkiye’nin cari açığının kapanmasında turizmin daha da önemli bir hale geleceğine inanıyoruz. Rakamlara bakıldığında bu yıl turizm açısından ciddi bir artışla başladı. Turizmde 2014 yılındaki rekorun bu yıl kırılacağını düşünüyoruz. Antalya’da 15 milyon turist ağırlanmasını bekliyoruz.”

  • Rus turistler Antalya’da lider
  • Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya’da, turist rekoru kırılmaya devam ediyor. İlk 5 ayda kente gelen Rus turist sayısı 1 milyon 246 bin iken, sadece mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.6’lık artışla Rusya’dan 805 bin turist geldi. Rus turistlerin mayıs ayındaki toplam payı yüzde 47 olarak gerçekleşti. İkinci sırayı ise yüzde 15’lik payla Almanlar yer aldı.

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