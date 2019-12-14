Ekonomi 2020 kongre yılı olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2020 kongre yılı olacak

Türk turizminin gelir arttırıcı en önemli dallarından biri kabul edilen kongre turizminde 2020 yılı toparlanma yılı olacak. Sektörün gelecek yıldan itibaren yeniden güçlenmeye başlayacağını öngördüklerini belirten TÜROB Başkanı Müberra Eresin, “2020’de, özellikle İstanbul’a ilgiyi çekecek etkinlikler düzenlenecek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TÜROB
TÜROB

Türk turizminin gelir arttırıcı en önemli dallarından biri kabul edilen kongre turizminde 2020 yılı toparlanma yılı olacak. Beş yıl öncesinde kongre turizminde ülke bazında ilk 20’de yeralan Türkiye ve şehir bazında ilk 10’da yeralan İstanbul, kamu ve özel sektörün ortak çabalarıyla sıralamada eski yerlerine dönmeye çalışıyor. Türkiye Otelciler Birliği’den (TÜROB) yapılan açıklamaya göre, TÜROB kongre, toplantı ve etkinlik sektörüyle ilgili bir araştırma raporu hazırladı.

TOPARLANMA BEKLENİYOR

Bu yılın da kongre turizmi açısından yavaş geçtiği ancak ufak da olsa bir hareketlenmenin başladığı vurgulanan raporda, Türkiye açısından tüm koşulların olumlu seyretmesi halinde 2020 yılının “toparlanma” yılı olmasının öngörüldüğü belirtildi.

NEFES ALDIRACAK

  • Müberra Eresin
  • Raporda görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, kongre turizminin öncelikli ve vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, “2018 ve 2019’dan itibaren yavaş da olsa yükselme hareketiyle gelecek yıldan itibaren yeniden güçlenmeye başlayacağımızı öngörüyoruz. Gelecek yıl özellikle İstanbul’a ilgiyi çekecek etkinlikler olacak” dedi. Söz gelimi Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’da gerçekleştirilecek olmasının hem gelirler hem şehrin reklamı açısından konaklama sektörüne nefes aldıracağını belirten Eresin, şöyle devam etti: “En önemlisi de Avrupa pazarlarını harekete geçirici etkisi olacak. Kongreler konusunda, eski rakamlara dönüş açısından henüz alınacak çok yol var. MICE sektöründe biraz gelişme olduğunu düşünsek de birkaç olumlu gelişme dışında kesinleşmiş çok teklif yok henüz. En azından talep alma noktasında bir hareket başladı diyebiliriz.”

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