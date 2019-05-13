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Ekonomi 2020de devreye girecek Doğalgaz giderlerini düşürecek
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DÜNYA EKONOMİSİ

2020’de devreye girecek: Doğalgaz giderlerini düşürecek

2020’de devreye girmesi beklenen Kuzey Akım 2, Avrupa’da doğalgaz giderlerini düşürecek. Kuzey Akım 2 Sözcüsü Müller, projede herhangi bir gecikme olursa günde 20 milyon euro zarar edileceğini açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Kuzey Akım 2 hattında çalışmalar devam ediyor.
Kuzey Akım 2 hattında çalışmalar devam ediyor.

Yıllık bazda 110 milyar metreküp doğalgaz, Rusya’dan Kuzey Akım 1 ve işletime alınması beklenen Kuzey Akım 2 sayesinde Avrupa’ya ulaşacak.

Baltık Denizi'nden geçecek hatlar, Almanya'nın kuzeydoğusundan Avrupa'ya varacak. 55 milyar metreküplük kısmı şu anda hali hazırda Kuzey Akım 1 adıyla geliyor.

Kuzey Akım 2 ile Avrupa’da 26 milyonu aşkın hane halkının gaz ihtiyacı ve toplam gaz talebinin dörtte biri karşılanacak.

2020'de devreye girmesi planlanan Kuzey Akım 2’nin Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında yüzde 13 düşüş yaşanabileceği de düşünülüyor.

Kuzey Akım 2 Sözcüsü Jens D. Müller, doğalgaz boru hattının karaya çıkış noktası Almanya'nın Lubmin kasabasında Türk gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda projenin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini kaydetti.

İHA
Müller, 2019 yılı Nisan ayı itibarıyla projede boruların yüzde 90'ından fazlasının betonla kaplanmış durumda olduğunu, bin km'den fazla boru inşaatı gerçekleştirildiği söyledi.

Müller, projede herhangi bir gecikme olursa günde 20 milyon euro zarar edileceğini de sözlerine ekledi.

Jens D. Müller projeye yöneltilen eleştirilere ilişkin ise, "Kuzey Akım uluslararası ve AB mevzuatlarına uygun bir şekilde yapılıyor. Tabi ki eleştiriler olacak. Ülkeler arzın çeşitlendirilmesinden çok büyük fayda sağlıyor. Polonya'da seçim kampanyası bunun üzerine başlatıldı. Ama Alman kamuoyuna yapılan açıklamalar daha farklı. AB içindeki ülkelerin onayını da almış bir projedir. ABD Avrupa'ya daha fazla LNG satmak istiyor. Eleştiriler bu nedenden geliyor" şeklinde konuştu.

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