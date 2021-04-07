Ekonomi 2020nin en itibarlı markası Avrupa Konutları oldu
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2020'nin en itibarlı markası 'Avrupa Konutları' oldu

Markalı konut sektöründe bugüne dek onlarca yeniliğe imza atan Avrupa Konutları markası, “2020’nin En İtibarlı” marka ödülüne layık görüldü. Marketing Türkiye tarafından Gayrimenkul kategorisinde “Avrupa Konutları” markasına verilen ödül, ülke genelinde çok sayıda markanın incelenmesi sonrası geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2020nin en itibarlı markası Avrupa Konutları oldu
Avrupa Konutları

Türkiye’nin önde gelen reklam ve medya sektörü yayımcılarından Marketing Türkiye’nin Akademetre Research & Strategic Planning ile birlikte yedi yıldır düzenlediği ve “Yılın İtibarlısı”nı belirlediği “Marka Değeri ve Algı Araştırması 2020” sonuçlandı.

Gayrimenkul kategorisinde 12 ilde yapılan araştırmanın sonucunda Avrupa Konutları markası “2020’nin En İtibarlı Markası” ödülüne layık görüldü.

Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya.
Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya.

SERHAN ÇETİNSAYA; “BU NOKTAYA EKİBİMİZLE BİRLİKTE GELDİK”

Markalı konut kavramının ilk olarak “Avrupa Konutları” markasıyla ülke insanının hafızasına kazındığını belirten Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya; “Avrupa Konutları markalı ilk konut projemizden bugüne temel prensibimiz, markamızı tercih eden tüketicilerin beklenti ve taleplerine en iyi şekilde yanıt vermek oldu. Bu amaç doğrultusunda tüm projelerimizin lokasyonlarının belirlenmesinden, geliştirilmesine, donatılarına, teslim sonrası hizmetlerine kadar her bir detayı tüketicilerimizin talepleri doğrultusunda şekillendi. Bugün on binlerle ifade ettiğimiz Avrupa Konutları sakinlerinin markanın inşasında büyük katkısı var. Tüketicilerimizin taleplerine bu denli önem vermemiz; sürekli kendimizi yeni tutmamıza, trendleri yakından takip etmemize ve ilkleri gerçekleştirme konusunda cesaretli davranmamıza katkı sağladı. En önemlisi, biz bu noktaya ekibimizle birlikte geldik. Hem iç bünyedeki marka takımımız hem de yıllarca birlikte yol yürüdüğümüz ajansımız “Fikirevim Reklam Ajansı” ile birlikte stratejiler geliştirdik. Masa etrafında tartıştık ve uyguladık. Pandemi sürecinde topluma umut vadetmemiz gerektiğinden yola çıkarak önemli bir reklam kampanyası hazırlayıp tüm mecralarda yayınladık. Paylaştığımız mesajda halkımıza “Bugünler de geçecek…” dedik. Ve büyük beğeni ile ciddi destek gördük. Bugün geldiğimiz noktada da Avrupa Konutları markamız Türkiye’nin pazarlama ve marka alanındaki saygın otoritesi Marketing Türkiye tarafından “2020’nin En İtibarlı Markası” ödülüne layık görüldü.” dedi.

Marketing Türkiye’nin Bütünleşik Pazarlama Ödülleri kapsamında düzenlediği “The One Awards” ödül töreninde “2020’nin En İtibarlı markası” ödülünü Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya teslim aldı.

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