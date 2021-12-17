Ekonomi 2022 Bütçe Kanunu kabul edildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2022 Bütçe Kanunu kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi. 12 gün süren görüşmelerde toplam 524 milletvekili oy kullandı. 327 kabul oyuna karşılık 197 ret oyu verildi.

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Haber Merkezi AA
2022 Bütçe Kanunu kabul edildi
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TBMM Genel Kurulu’nda 12 gün süren 2022 Merkez Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi.

Toplam 524 milletvekili oy kullandı. 327 kabul oyuna karşılık 197 ret oyu kullanıldı.

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