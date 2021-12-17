2022 Bütçe Kanunu kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda 12 gün süren 2022 Merkez Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi.
Toplam 524 milletvekili oy kullandı. 327 kabul oyuna karşılık 197 ret oyu kullanıldı.
Ayrıntılar geliyor...
TBMM Genel Kurulu’nda 12 gün süren 2022 Merkez Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi.
Toplam 524 milletvekili oy kullandı. 327 kabul oyuna karşılık 197 ret oyu kullanıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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