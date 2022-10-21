2023’ün ödemeleri bu yıl başlayacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hububatta mazot ve gübre desteklerinin Mart 2023 yerine, bu yıl içinde başlanmak üzere ödeneceğini bildirdi. Çiftçilere yapılan temel girdi destek ödemelerini öne çekerek sistem değişikliğine gittiklerini belirten Kirişci, "Hububatta mazot ve gübre desteklerimiz Mart 2023 yerine, 2022 yılı içinde başlanmak üzere ödenecek. Mazot ve gübre desteklerinin öne çekilmesiyle çiftçilerimiz, ekim döneminde girdi maliyetlerini düşünmeden üretim yapabilecek" dedi.

BİTKİSEL ÜRETİM 35 MİLYARA ÇIKTI

Bakan Kirişci, 2002'de 1,8 milyar lira olan tarımsal destekleme bütçesinin de 30 kat artışla 2023 yılında 54 milyar liraya ulaşacağına dikkati çekerek, "2022 yılı tarımsal destekleme bütçemiz 25,8 milyar lira iken bu miktar 2023 yılında yüzde 109 artışla 54 milyar liraya çıkarılmıştır." bilgisini paylaştı. Bitkisel üretim destekleme bütçesinin yüzde 120 artışla 35,2 milyar liraya yükseltildiğini belirten Kirişci, hayvansal destekleme bütçesinin ise yıllık yüzde 56 artışla 11,8 milyar liraya çıkartıldığını ifade etti.

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DESTEKLER BANKA KARTLARINA YÜKLENECEK

Kirişci, söz konusu desteklerin çiftçilere nakit olarak verilmeyeceğini, Ziraat Bankasının banka kartlarına yükleneceğini belirterek, çiftçilerin ödemelerini sadece mazot ve gübre alımında kullanabileceklerinin altını çizdi. Mazot desteği ödemelerinin ürün bazında yüzde 203-395 artırıldığına işaret eden Kirişci, gübre desteği ödemelerindeki artışın ürün bazında yüzde 130-163, sertifikalı tohum kullanım desteği ödemelerinin ise yüzde 50-150 yükseltildiğini bildirdi.

Kirişci, su ürünleri destekleme bütçesini yüzde 45 artışla, 222 milyon liraya çıkardıklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu: "Tarımsal AR-GE destek bütçemiz yüzde 85 artışla 298 milyon liraya çıkarıldı. Kırsal kalkınma desteklerimiz ise yüzde 234 artışla 6,4 milyar liraya ulaşmıştır."

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