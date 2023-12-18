|
Ekonomi

Milyonlarca çalışanın beklediği kritik toplantı bugün: Asgari ücret zammında ilk rakam ortaya çıkıyor

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, 11 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün yapacak. Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırılacak. Henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafı, sunulacak ekonomik veri ve raporların ardından pazarlığa başlayacak. İşte asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar...

07:27 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İlk toplantısını 11 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ikinci toplantısını yapacak.
İlk toplantısını 11 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ikinci toplantısını yapacak.

Milyonlarca çalışanın gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapılacak ikinci toplantısında.


Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor.


Henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafı, sunulacak söz konusu ekonomik veri ve raporların ardından pazarlığa başlayacak.

,

4 işçi geçim şartlarını anlattı


İlk kez 4 işçinin birden yer aldığı ilk toplantının açılış konuşmasını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümet olarak hakem rolü üstlenerek, işçi ve işverenlerin mutabakatıyla yeni asgari ücret rakamını tespit etmeyi hedeflediklerini bildirdi.,


Daha sonra söz alan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da süreci dengeli bir rakam ve mutabakatla tamamlama arzusunda olduklarını söyledi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise enflasyon verilerine yönelik eleştirilerde bulunarak, yeni asgari ücretin işçilerin ve toplumun beklentilerine uygun olmasını istedi.


Açılış konuşmalarının ardından komisyon üyelerine söz verildi. TÜRK-İŞ heyetindeki Adana'da hastanede işçi olarak çalışan Hatice Akgedik, Ankara'da kasiyerlik yapan Meliha Nur Şıkbudak, Çorum'da yaşayan enerji işçisi Saffet Canbaz ve Bolu'da karayolları işçisi olan Durmuş Öztürk geçim şartlarını anlatarak, yeni yılda geçinebilecek ücret taleplerini dile getirdi.


Asgari ücret nasıl belirleniyor?


Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belli tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.


Asgari ücret net 11 bin 402 lira


Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.


Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.


ASGARİ ÜCRETTE OLASI SENARYOLAR


Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira


Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira


Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira


Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira


Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.



Emekli zammı son durum: SSK, Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?
Emekli zammı son durum: SSK, Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?

Emekli maaşı son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde. Türkiye'de emekli maaşlarına yapılan zamlar genellikle her yılın ilk ve ikinci yarısında memur maaş zammı müzakereleri ve enflasyon oranlarına bağlı olarak belirlenir. Emekli zammı, emeklilerin maaşlarına yapılan artıştır. Emekli zammı, enflasyon oranına göre belirlenir. Enflasyon oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre tüketici fiyatlarındaki değişimi gösteren bir ölçüttür. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kabine toplantısı sonrası emekli memurların maaşlarıyla ilgili bir müjde vereceklerini açıkladı. Peki hangi SSK, Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak? En son emekli zammı ile maaşlara ne kadar zam yapıldı? İşte 2024 emekli zammı son dakika haberleri.


#Asgari ücret
#Zam
#Asgari Ücret Tespit Komisyonu
#Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
#TÜRK-İŞ
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi: İstanbul ve çevre illerde hissedildi