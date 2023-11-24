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Ekonomi

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi.

21:14 - 24/11/2023 Cuma
AA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi.

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