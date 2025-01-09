2024’ün halka arz şampiyonu sanayi

Türkiye’de halka arzlara yönelik kapsamlı bir analiz sunan Halka Arz Eğilimleri Raporu 2024, Akalın Finans tarafından yayımlandı. Rapora göre, 2024 yılında toplam halka arz sayısı son dört yılın en düşük seviyesi olan 34’te kaldı. Halka arz gelirleri ise bir önceki yıla göre yüzde 43 azalarak 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu düşüşte, artan reel faiz oranlarının borçlanma araçlarını cazip hale getirmesi etkili oldu. Sanayi sektörü, halka arz gelirlerinin yüzde 58’ini elde ederek liderliğini sürdürürken, teknoloji sektörü yüzde 11’lik payla dikkat çekti. Buna karşılık, enerji, hizmet ve gayrimenkul sektörlerinde halka arz gelirleri düşüş kaydetti. BİST Halka Arz Endeksi, 2024’te dolar bazında yüzde 2 düşüş gösterirken, BIST 100 endeksinin yüzde 11 gerisinde kaldı. Ancak 2020-2024 döneminde yıllık ortalama bileşik getirisi yüzde 33 olan endeks, uzun vadede güçlü bir performans sergiledi. Raporda, geçen yıl halka arzlarda özellikle orta ölçekli şirketlerin ve sanayi sektörünün öne çıktığı, yatırımcı ilgisinin ise dalgalı bir seyir izlediği belirtildi.

YATIRIMCI TALEBİ DÜŞTÜ

Halka arzlara katılan bireysel yatırımcı sayısı 2024’ün ilk yarısında ortalama 2,5 milyon ile zirveye ulaştı, ancak yılın ikinci yarısında 500 bin seviyesine geriledi. Yıl genelinde ise arzlara katılan yatırımcı sayısı kabaca 1,8 milyon oldu. Uzmanlar, “Borçlanma maliyetlerindeki düşüş ve döviz kurunun dengelenmesi, bazı şirketler için borçlanmayı daha avantajlı kılabilir. Ancak reel faiz oranlarının yüksek seyrettiği bir ortamda halka arzlar önemini koruyacak” dedi. Bu doğrultuda, 2025’te faizin düşmesiyle arzlara olan ilginin yeniden artacağı düşünülüyor.

2025’İN İLK HALKA ARZI EGEYAPI GYO

Yeni yılın ilk halka arzı EgeYapı GYO oldu. Pay başına 15 liradan arz olan şirket yüzde 30,60'ını halka açtı. Paylarının yüzde 60’ını bireysele eşit, yüzde 30’unu yurt içi kurumsala ve yüzde 10’unu da yurt içi yüksek başvurulu bireysele dağıtan EgeYapı, yaklaşık 918 milyon lira gelir elde etmeyi planlıyor. Bu yıl iki farklı proje teslim eden firma arz gelirlerinin yüzde 95'ini, mevcut devam eden projeleri tamamlamak ve yeni gayrimenkul projelerine başlamak için kullanacak.

GÜLERMAK DA BORSAYA GELİYOR

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ de yeni yılda talep toplayan ilk firmalar arasında yer aldı. Şirket, "GLRMK" kodu ile 10 Ocak'a kadar talep toplayacak. Halka arz fiyatı pay başına 125 lira olarak belirlenen şirketin, toplam 32 milyon 300 bin lira değerli payı satışa sunuldu. Halka arzdan 4 milyar 37 milyon 500 bin lira gelir hedefleyen Gülermak, elde edilen tutarı yurt dışında devam eden projelerde, tünellerin inşaatını gerçekleştiren TBM (Tünel Açma Makinesi) temininde ve finansal borçların ödenmesinde kullanacak.







