2025'in ilk sayısı bayilerde

Z Raporu yeni yılın ilk sayısında, ardımızda bıraktığımız yılın Türkiye ve dünya ekonomisindeki etkilerini ve 2025 yılı beklentilerini işliyor. Ekonomiden siyasete, ticaretten teknolojiye kadar uzanan geniş bir perspektifte 2025’in belirsizliklerini ve fırsatlarını masaya yatıran yeni sayıda, ekonominin yönetimindeki isimler ve sektör temsilcileri 2025’e yönelik öngörülülerini de okuyucular için değerlendirdi.





TİCARET BAKANI PROF. DR. ÖMER BOLAT: HEDEFİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRACAT ARTIŞINI SAĞLAMAK

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat Z Raporu için yaptığı değerlendirmede pandemi sonrası küresel krizler ve belirsizlik ortamına rağmen, Türkiye ekonomisinin geride kalan iki yılda dış ticaret kaynaklı büyümesini başarıyla sürdürdüğünü, mal ve hizmet ihracatındaki artışın, büyümenin temel sürükleyicisi olduğunu belirtti. Hizmet ihracatında 110 milyar dolarlık hedefe Temmuz ayında ulaşılmasının, uluslararası ticaretteki rekabet gücümüzün açık bir göstergesi olduğunu söyleyen Bolat, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 76,5’e yükselmesi ve cari işlemler dengesinde üst üste 5 ay fazla verilmesinin, ekonomik istikrarın sağlam temellere dayandığını ortaya koyması bakımından önemli olduğunun altını çizdi.





BELİRSİZLİKLERİN MİRASÇISI 2025

20 Ocak itibarıyla resmen başlayacak ikinci Trump dönemi, 2025’e damgasını vuracak. Trump’ın yeni başkanlık dönemi, aynı zamanda belirsizliklerin mirasçısı olan bir süreçte başlayacak. Bu noktada jeopolitik açıdan üç sıcak nokta; Ukrayna, Ortadoğu ve Çin ile hegemonya mücadelesinin alacağı şekil, hem Trump hem de dünya için bir test olacak.





FAİZ İNDİRİMİNDE DÜĞMEYE BASILDI

Türkiye'nin gündeminde ise enflasyon var. Talepte soğuma, ihracatta rekabet gücü ve maliyet yönetimi gibi başlıkların öne çıktığı 2024 yılını geride bırakırken, sektörler faiz indirimlerinin ön plana çıkmasını bekliyor ve 2025’ten umutlu.





EKONOMİYİ DAHA İYİ OKUMAK İÇİN

Z Raporu’nda ocak sayısında Pazarlama Dünyası köşesinde Esad Sivri ‘Klavye delikanlılığı ve dijital çağın maskeleri’ başlıklı değerlendirmesinde dijital teknolojilerin insan psikolojisine dayalı olarak nasıl şekillendiğini ortaya koyarak dijital dünyada iletişim ve etkileşim üzerine derinlemesine bir bakış sunuyor. Levent Yılmaz, ‘2025’te ekonomide bizi neler bekliyor?’ başlıklı analizinde 2025’te enflasyon sorununun çözümüne yönelik değerlendirmelerini kaleme aldı. Vergi Rehberi köşesinde ise Hakkı Sayan, vergi yükünde odak noktasının ne olması gerektiğini inceledi.





Z RAPORU YAZARLARI EKONOMİK VE SİYASİ GELİŞMELERİ YORUMLUYOR

Z Raporu’nun yazar kadrosu da ekonomi gündemine dair görüşlerini Z Raporu okuyucuları için kaleme almayı sürdürüyor. Semra Karabaş, Ali Saydam, İbrahim Acar, Prof. Dr. Kadir Tuna, Prof. Dr. Obiyathulla Bacha, Dr. Mehmet Akif Soysal ve Prof. Dr. Metin Toprak gündemdeki son gelişmeleri değerlendirirken; Mustafa Özel, İz Bırakanlar köşesinde ‘Sermaye, servet ve devlet’ konusunu ele aldı. Analist Cüneyt Paksoy da her ay olduğu gibi piyasadaki son gelişmeleri yorumladı.



