2025’te faiz hariç denk bütçe

Ekonomi yönetiminin yeni Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında belirlediği bütçe açığı hedefleri, emekli aylıklarında uzunca bir süredir tartışılan iyileştirmeyi sağlaması hedefleniyor. Orta Vadeli Program'ın (OVP), 17 Ekim'de TBMM'ye sunulması beklenen 2025 yılı bütçesiyle senkronize olarak uygulanmasına dikkat edilecek. Merkezi yönetim bütçe açığının Gayri Safi Milli Hasıla’ya oranının 2025 yılında yüzde 3,1, 2027 sonunda yüzde 2,5 olarak gerçekleşmesi öngörüldü. Bütçenin faiz dışı harcamalar ile toplam gelirleri 2025 yılında eşitlenecek. 2027 sonunda ise yüzde 0,6 faiz dışı fazla verecek. Bu çerçevede, emekli aylıklarında yapılacak iyileştirme ödeneklerinin artırılması için gerekli bütçe sağlanacak.





3 YILDA 2,3 MİLYON YENİ İSTİHDAM HEDEFİ

2027 sonuna kadar 2,3 milyon yeni istihdam hedefi de büyüme oranlarıyla paralel olarak belirlendi. Türkiye ekonomisinin yüzde 4 oranında büyümesi halinde her yıl yeni 800 bin ila 1 milyon kişi arasında yeni istihdam yaratılıyor. OVP döneminde, 2025'te yüzde 4, 2026'da yüzde 4.5, 2027'de yüzde 5 oranında büyüme sağlanacak. Bu öngörülerin gerçekleşmesi halinde emekli olacak iş gücü hesaplandığında 1,5 milyonu net (emekli olacak iş gücü düşüldüğünde) 2,3 milyon yeni istihdam oluşturulacak.





İŞ GÜCÜ VERİMLİLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK

2025-2027 döneminde, beşeri sermayenin kalitesinin artırılması ile ekonomik büyüme desteklenecek. Bu kapsamda genç ve dinamik nüfusun becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara da ağırlık verilecek. Başta mesleki ve teknik eğitim olmak üzere eğitim kalitesi iyileştirilecek. İş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik beceri uyumsuzlukları en aza indirilecek. Kadın ve gençler başta olmak üzere istihdamın artırılması ve iş gücü verimliliği güçlendirilecek.





İŞ GÜCÜ PIYASASINA REFORM

Yeni OVP döneminde, dengeli ve istihdamı destekleyen bir büyümenin tesis edilmesini sağlayacak iş gücü piyasası reformları hayata geçirilecek. Bu kapsamda, istihdam ve beceri uyumunu artıracak yeni bir iş mevzuatı oluşturulacak. Program döneminde enflasyonu düşürmeye yönelik sıkılaştırıcı politika çerçevesiyle uyumlu, kademeli, sürdürülebilir ve istihdamı destekleyen bir büyüme artışı patikasına girilecek. İstihdam ve işgücünün artış eğilimininin sürdürülmesi hedeflenen program boyunca istihdamın yılda ortalama 758 bin kişi artması öngörüldü. İş gücüne katılım oranında öngörülen artış kademeli olarak artacak. Dezenflasyon sürecinin etkisiyle de işsizlik oranı da kademeli olarak gerileyecek. İşsizliğin 2027 yılında yüzde 8,8 olarak gerçekleşmesi tahmin ediliyor.



