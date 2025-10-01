Yeni Şafak
2035’te benzinli ve dizel araçlar tarih olabilir

14:321/10/2025, Çarşamba
Otomobil üretimi (Arşiv)
Güney Kore Çevre Bakanlığı, 2035 karbon emisyon hedefleri doğrultusunda benzinli ve dizel araç satışlarının 2035’ten itibaren yasaklanabileceğini gündemine aldığını duyurdu.

Güney Kore
Çevre Bakanlığı, ülkenin 2035 Ulusal Katkı Payı (NDC) hedefine ulaşma çabaları kapsamında, 2035 yılına kadar benzinli ve dizel araçların satışının yasaklanması olasılığını gözden geçiriyor

Bu fikir, ulaştırma emisyonları konulu bir halk forumunda gündeme getirildi.

Hedef emisyonları yüzde 65'e kadar azaltmak

Bakanlık, 2035 yılına kadar emisyonları yüzde 48 ila yüzde 65 arasında azaltmayı hedefleyen dört farklı senaryo sundu.

Özellikle yüzde 61 ve yüzde 65 gibi iddialı hedeflere ulaşmak için, satılan yeni araçların büyük çoğunluğunun sıfır emisyonlu olması gerektiği belirtiliyor.

Bu nedenle yetkililer, Avrupa Birliği'nin yaptığı gibi yeni araç satış yönetmeliklerini ve 2035'ten itibaren benzinli ve dizel araçların satışına kısıtlamalar getirmeyi düşündüklerini ifade etti.

Ulaştırma sektörü yavaş kalıyor

Bakanlık, bu daha güçlü önlemleri değerlendiriyor çünkü ulaştırma, emisyonları azaltmada ülkenin en yavaş sektörlerinden biri olmaya devam ediyor.

Hükümetin çabalarına rağmen, 2018'den 2024'e kadar ulaştırma sektöründen kaynaklanan emisyonlar yalnızca yüzde 1,3 oranında düştü.

Yetkililer bu yavaş ilerlemeyi; güvenlik endişeleri, sübvansiyon kesintileri ve yavaşlayan pazar büyümesi nedeniyle elektrikli ve hidrojenli araçlara yönelik sınırlı tüketici talebine bağlıyor.





